Alza de Combustibles en Chile: Crítica de Senadora Cicardini al Gobierno de Kast · [REEL]

Aumento del Precio de los Combustibles La senadora Daniella Cicardini criticó el reciente anuncio del gobierno de José Antonio Kast sobre el aumento del precio de los combustibles, presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz

Alza de Combustibles en Chile: Crítica de Senadora Cicardini al Gobierno de Kast · [REEL]
Cristian

Aumento del Precio de los Combustibles

La senadora Daniella Cicardini criticó el reciente anuncio del gobierno de José Antonio Kast sobre el aumento del precio de los combustibles, presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Cicardini subrayó que este incremento generará un “efecto dominó”, impactando directamente el costo de vida de las familias en Chile.

Impacto Económico

Cicardini argumentó que este aumento es un duro golpe para las familias que ya están luchando para llegar a fin de mes. Denunció que mientras se castiga a las clases medias y bajas con la subida del costo de vida, el gobierno alivia la carga fiscal del 1% más rico, bajándoles los impuestos.

Provocación al Pueblo

Según la senadora, esta medida representa una provocación al pueblo chileno, al beneficiar a los más privilegiados a expensas de la mayoría de los ciudadanos. Este cambio en la política fiscal muestra una clara inclinación hacia favorecer a los sectores más poderosos del país.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Operación de Difamación contra Manouchehri y Cicardini: Audios Reflotados del Caso Trama Bielorrusa · [REEL]

Hace 23 horas
Cristian

Crítica de Manouchehri al Aumento de Precio de Combustibles Anunciado por el Gobierno de Kast · [REEL]

Hace 1 minuto
Cristian

Manouchehri y Cicardini cuestionan retroceso en comisión revisora: “La acusación contra Simpertigue tiene fundamentos sólidos”

Hace 3 meses
Cristian

Del video en la bomba al bencinazo: Kast descarga la crisis sobre las familias

Hace 5 horas
Cristian

“Esto huele podrido a corrupción”: Manouchehri y Cicardini llevan a Fiscalía pagos de Dominga al estudio de Lagos y Vargas

Hace 3 meses
Cristian

"La Moneda no es un fundo": Parlamentarios ofician a Contraloría y Seremi de Salud ante incumplimiento de normas sanitarias por parte de la Primera Dama

Hace 2 semanas
Cristian

"Queda claro quién manda": Minera Andes Cooper anunció al nuevo Ministro de Minería antes que Kast

Hace 2 meses
Cristian

Gobierno de Kast confirma histórica alza de los combustibles: Bencinas subirán $370 por litro y el diésel hasta $580

Hace 15 horas
Cristian

"This Stinks of Corruption": Manouchehri and Cicardini Report Payments Linked to Dominga to Prosecutor's Office

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano