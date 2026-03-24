Alza de Combustibles en Chile: Crítica de Senadora Cicardini al Gobierno de Kast · [REEL]

Aumento del Precio de los Combustibles

La senadora Daniella Cicardini criticó el reciente anuncio del gobierno de José Antonio Kast sobre el aumento del precio de los combustibles, presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Cicardini subrayó que este incremento generará un “efecto dominó”, impactando directamente el costo de vida de las familias en Chile.

Impacto Económico

Cicardini argumentó que este aumento es un duro golpe para las familias que ya están luchando para llegar a fin de mes. Denunció que mientras se castiga a las clases medias y bajas con la subida del costo de vida, el gobierno alivia la carga fiscal del 1% más rico, bajándoles los impuestos.

Provocación al Pueblo

Según la senadora, esta medida representa una provocación al pueblo chileno, al beneficiar a los más privilegiados a expensas de la mayoría de los ciudadanos. Este cambio en la política fiscal muestra una clara inclinación hacia favorecer a los sectores más poderosos del país.