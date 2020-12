Así funciona el modelo del Queso Suizo para protegernos del coronavirus

Aunque suene como una locura, el llamado “modelo del queso suizo” es el que infectólogos y epidemiólogos utilizan ahora para ilustrar cuál es la mejor manera de protegerse contra el coronavirus. Sí, hace referencia al tipo de queso duro elaborado con leche de vaca en Suiza.

Esta metáfora es ilustrativa, clara y explica de forma eficaz cómo puede una persona defenderse del virus SARS-CoV-2. Al respecto, la agencia Sputnik explica el modelo de la siguiente manera:

“Imaginen un exquisito pedazo de queso suizo, como los que suelen aparecer en los dibujos animados. Si lo cortan en varias rebanadas, se encontrarán con unos cuantos agujeros redondos en cada una de ellas. Ahora, supongan que de un lado del queso está el coronavirus y que del otro están ustedes”.

Entonces, cada trozo cortado del queso es una medida de prevención y cada agujero es una posible falla que puede tener esa medida. Mientras más medidas (rebanadas de queso) existan, habrá menos fallas (agujeros descubiertos). En otras palabras, habrá menos posibilidades de contraer o propagar el virus.

Una mirada a través de una rebanada de queso suizo

¿Cómo surge el modelo del queso suizo?

Este modelo no viene de la medicina ni de la infectología. Surgió en el área del análisis y gestión de riesgo en el ámbito industrial. El investigador James Reason, de la Universidad de Mánchester, lo creó en los años 90 para evitar accidentes en los lugares de trabajo de alto riesgo.

Su premisa era sencilla: cuantos más recaudos se tomen, menos posibilidades habrá de que las cosas salgan mal. Sin embargo, fue el virólogo Ian Mackay, de la Universidad de Queensland, en Australia, quien decidió tomarlo como ejemplo para “accidentes” en la pandemia.

Entonces, Mackey dividió en dos al queso suizo. En un lado ubicó las responsabilidades individuales que cada persona debe asumir. En el otro colocó las responsabilidades colectivas, que apuntan a las autoridades gubernamentales.

“El poder real de esta infografía —y la concepción de James Reason acerca de la concepción de los errores humanos— es que no se trata de ninguna medida de protección en particular, sino acerca del incremento de la seguridad a medida que se agregan medidas, o capas de queso“, explicó Mackey al New York Times.

“Para estar lo más seguro posible, y para mantener seguros a quienes te rodean, es importante aumentar la cantidad de capas para evitar a toda costa que el virus las atraviese”, resumió.

