Cantantes urbanos lamentan fallecimiento del joven Giuliano Yankees

En horas de la mañana de este martes 6 de junio, se dio a conocer el fallecimiento del joven cantante de música urbana Giuliano Yankees, por lo que amigos y colegas más allegados se pronunciaron para lamentar su muerte.

A través de las redes sociales, Pablo Chill-E, cantante de trap y reguetón, compartió una foto junto al adolescente de 16 años en la que expresó que no entiende lo que está pasando y “descansa en paz, mi bebé”.

“Tristes todas estas noticias que estamos recibiendo. Para todos los jóvenes, niños y niñas que me siguen, valoren sus vidas, a sus padres, familias y seres queridos. Uno nunca sabe cuándo se va de este mundo. Y no esperen que pase algo trágico para entregar amor y cariño, que todos necesitamos, aunque sea un poco. Mis condolencias a la familia y amigos del colega Giuliano Yankees”, expresó Gabo El Chamaquito.

King Savagge también se pronunció para lamentar “otro hermano que se me va. No lo puedo creer, me tienes como loco. Descansa en paz, mi hermano chico Giuli”.

Por su parte, el artista musical Jairo Vera dijo que “no sé cómo asimilar esta situación, mi brother. Estabas rompiéndola. Vuela alto. Descansa en paz, mi hermano”.

Esteban Cisterna, mejor conocido como Young Cister, publicó una historia en su Instagram en la que también aparece Yankees y comentó: “Descansa en paz, hermanito Giulianito. Mucha fuerza a tu familia. Ibas para arriba, menor”.

“Se me fue mi hermano”, manifestó Lucky Brown al agregar que “me dejaste solo” y “te amo una eternidad. Descansa en paz”.

“Me dejas como loco, mi bebé hermoso. Descansa en paz, angelito”, escribió Ben Bulgari, también cantante de trap chileno, al subir una fotografía.

Giuliano Yankees falleció tras sufrir un trágico accidente de tránsito en la comuna de Puente Alto, donde al parecer cayó de la moto en la que se trasladaba y posteriormente fue atropellado por un vehículo.

