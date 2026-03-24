Carta de amor para Agus: Juntos contra la soledad · [REEL]

La Importancia del Amor Contra el Odio

La Fundación DownUp en colaboración con la agencia Moov, ha lanzado un video emotivo en redes sociales destacando cómo el amor es la mejor respuesta al odio. El video presenta una carta que Agus y su madre merecen recibir, invitando a la audiencia a expresar mensajes de cariño y respeto.

Iniciativa en Redes Sociales

Se ha creado un llamado a dejar mensajes en Instagram, fortaleciendo el sentido de comunidad y apoyo a las familias afectadas por el Síndrome de Down.

Celebración del Día Mundial del Síndrome de Down

Coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, se impulsa la campaña «Juntos contra la soledad», reafirmando la importancia de la unidad y el amor incondicional.