Crítica de Manouchehri al Aumento de Precio de Combustibles Anunciado por el Gobierno de Kast · [REEL]

Crítica al Gobierno de Kast El diputado Daniel Manouchehri criticó al gobierno de José Antonio Kast debido al anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el aumento del precio de los combustibles a partir de este jueves

Crítica de Manouchehri al Aumento de Precio de Combustibles Anunciado por el Gobierno de Kast · [REEL]
Cristian

Crítica al Gobierno de Kast

El diputado Daniel Manouchehri criticó al gobierno de José Antonio Kast debido al anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el aumento del precio de los combustibles a partir de este jueves.

Acusaciones de Insensibilidad

Manouchehri acusó que nadie eligió al gobierno para esta decisión, destacando la falta de recursos para el MEPCO, pero que sí existen recursos para reducir los impuestos al 1% más rico. Además, señaló que esta política provoca a la población, exacerbando las tensiones.

Impacto Económico en los Chilenos

El diputado enfatizó que el costo de la guerra apoyada por Kast no debe ser cubierto por los chilenos, sugiriendo que las cargas económicas derivadas de conflictos externos deben manejarse sin impactar directamente a los ciudadanos.

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