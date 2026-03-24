Crítica de Manouchehri al Aumento de Precios del Combustible en Chile · [REEL]

Críticas al Anuncio del Aumento de Combustibles
El diputado Daniel Manouchehri criticó al gobierno de José Antonio Kast luego del anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el incremento del precio de los combustibles desde este jueves.
Argumentos de Manouchehri
- Sostiene que el gobierno prioriza intereses de la élite económica al reducir impuestos al 1% más rico, mientras no asigna recursos al MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles).
- Acusa que las decisiones del gobierno están provocando al pueblo y no fueron respaldadas por votación popular para dichas acciones.
- Considera injusto que los chilenos deban pagar por la guerra que Kast apoya y cuestiona la falta de equidad en las políticas fiscales.