Crítica de Manouchehri al Aumento de Precios del Combustible en Chile · [REEL]

Críticas al Anuncio del Aumento de Combustibles El diputado Daniel Manouchehri criticó al gobierno de José Antonio Kast luego del anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el incremento del precio de los combustibles desde este jueves