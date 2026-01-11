“El gobierno de Boric salvó de la quiebra a El Mercurio dos veces”: Miles de millones de pesos fiscales al duopolio comunicacional

La contradicción del Gobierno de Boric en el avisaje Estatal

Una fuerte crítica del Presidente Gabriel Boric al diario El Mercurio por una publicación sobre la Encuesta Casen ha destapado un debate incómodo sobre la real política comunicacional de su gobierno. Mientras el mandatario acusaba al matutino de seguir «una línea consistente con su historia», surgieron datos y testimonios que revelan cómo su administración inyectó miles de millones de pesos públicos a ese mismo conglomerado mediático y a otros tradicionales, un apoyo que, según críticos, fue decisivo para su estabilidad financiera. La aparente contradicción entre el discurso y la acción en este ámbito se ha convertido en el último episodio de una tensión que ha marcado los cuatro años de gestión.

Los datos duros de la transferencia de recursos públicos, obtenidos del portal ChileCompra y citados textualmente por la publicación de Maximiliano Alarcón en el medio digital Interferencia, son elocuentes: entre 2022 y 2025, el gobierno de Boric transfirió $8.723 millones al diario El Mercurio. De ese monto, $7.150 millones provinieron específicamente de la categoría «Gobierno Central y Universidades».

En el mismo período, Copesa, conglomerado dueño de La Tercera y La Cuarta, recibió $670 millones, con $666 millones provenientes de la misma fuente estatal. Estas transferencias ocurrieron en un contexto financiero crítico para estos medios, lo que agudiza las críticas sobre el destino del avisaje oficial.

La situación de vulnerabilidad de estos medios era pública. En mayo de 2025, según información de El Mostrador recogida por Interferencia, El Mercurio adeudaba $362 millones en cotizaciones previsionales, lo que motivó acciones legales de cuatro AFP en su contra. Por su lado, Copesa ha enfrentado una «dura situación financiera» en los últimos años. En este escenario, las millonarias transferencias por publicidad estatal adquieren otro cariz.

Como señaló en la red social X la cuenta BotCheckerCL, respondiendo directamente al tuit del Presidente: «El Mercurio estuvo 2 veces a punto de quebrar en este periodo. Se salvó en gran parte por la plata que el estado le pagó por placements publicitarios», destacó Interferencia.CL

La crítica más estructurada provino desde espacios independientes. En una entrevista con La Voz de los que Sobran el 24 de diciembre de 2025, el abogado Mauricio Daza fue categórico: «El Mercurio estuvo dos veces a punto de quebrar y los salvó Gabriel Boric«, argumentando que el mandatario «tenía la posibilidad de definir cómo se distribuían los fondos públicos para campañas vinculadas a políticas públicas. Y gran parte de la torta publicitaria del Estado se fue a El Mercurio, a La Tercera y a los canales tradicionales».

Esta postura fue respaldada por la periodista y directora de ese mismo medio, Alejandra Valle, quien en conversación con Interferencia apuntó a un «trato preferencial» del Ejecutivo, incluyendo el flujo de informaciones exclusivas.

El origen del debate actual se remonta al jueves 9 de enero, cuando Boric publicó en su cuenta de X: «No me extraña de El Mercurio. Siguen una línea consistente con su historia«. El mensaje, que acumuló más de 19 mil «me gusta», respondía a un artículo del diario sobre la Casen 2024 que, según la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, contenía información «falsa» al sugerir un aumento de la pobreza en grupos vulnerables. Los datos oficiales, en cambio, mostraban una baja en adultos mayores y pueblos indígenas. La ironía fue rápidamente señalada: el mismo gobierno que ahora denunciaba la línea editorial del diario, lo había sustentado económicamente.

La reacción en redes sociales evidenció el malestar en sectores afines al oficialismo. Usuarios y analistas recordaron las declaraciones de Daza y los montos de publicidad estatal.

El abogado Luis Mariano Rendón respondió al Presidente: «Lástima que conociendo esa historia, hayas decidido incluso aumentar proporcionalmente el financiamiento de El Mercurio con nuestros recursos«.

Este domingo 11 de enero, desde la cuenta de La Voz de los que Sobran se destacó una cita de Alejandra Valle: «El gobierno de Boric recién ahora critica el rol de la prensa, cuando en 4 años decidieron rescatar a El Mercurio con recursos estatales». La polémica dejó al descubierto una promesa incumplida en materia de pluralidad mediática.

Los hechos consumados indican que no habrá un cambio de rumbo. Como concluye el análisis de Interferencia, «ya no hay tiempo para que Boric cambie el rumbo de esta política comunicacional».

El episodio, que mezcla cifras de pobreza, financiamiento estatal a medios y promesas de campaña, cierra una semana de balances y se convierte en uno de los últimos capítulos de una contradicción que marcará el legado comunicacional del gobierno: una retórica de confrontación con la prensa tradicional empresarial, pero una práctica de sostenimiento económico de la misma estructura que decía cuestionar.