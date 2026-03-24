El Himno de Quilapayún Resuena en el Fútbol Chino · [REEL]

Un Tributo Musical Desde la Hinchada Durante un partido de la primera división del fútbol chino, la hinchada del equipo Chongqing Tongliang Long rindió homenaje a sus jugadores de una manera poco convencional

Cristian

Un Tributo Musical Desde la Hinchada

Durante un partido de la primera división del fútbol chino, la hinchada del equipo Chongqing Tongliang Long rindió homenaje a sus jugadores de una manera poco convencional. El canto de ‘El Pueblo Unido Jamás Será Vencido’, un famoso himno compuesto por el grupo chileno Quilapayún, resonó en las gradas, demostrando un fuerte lazo de unidad y motivación entre los aficionados y el equipo.

La Significancia de ‘El Pueblo Unido Jamás Será Vencido’

  • Compuesto por Quilapayún, el himno tiene una relevancia histórica en épocas de resistencia y solidaridad social.
  • El cántico subraya la conexión emocional generada por los eventos deportivos, más allá de las fronteras culturales.

Este acto destaca cómo la música sirve como un poderoso puente cultural que puede simbolizar valores universales como la unidad y la perseverancia, adaptándose a contextos contemporáneos en todo el mundo.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Cristian

"Cinema-Concierto": un viaje al origen de la música y el sonido en el cine silente chileno

Hace 3 meses
Cristian

9 de febrero de 1900: el día en que el tenis se volvió una batalla entre naciones

Hace 1 mes
Cristian

Chile: Equipo venezolano Carabobo denunció agresiones e insultos racistas y xenófobos por parte de la hinchada de Huachipato

Hace 4 semanas
Cristian

Con fotos a color: Fundación Víctor Jara recordó a tejedora mapuche Angelita Huenumán

Hace 3 semanas
Cristian

“Tiri Tiri Ya Asfoura”: El canto de un coro de niñas palestinas que se vuelve himno de paz y esperanza

Hace 3 días
Cristian

Brasil: Hincha de O'Higgins fue detenido tras realizar gestos racistas en partido contra Bahía

Hace 4 semanas
Cristian

Foto presidencial de Kast: Regresa el escudo utilizado por Pinochet

Hace 4 semanas
Cristian

Victor Jara Foundation Commemorates Mapuche Weaver Angelita Huenumán with Colorful Photos

Hace 3 semanas
Cristian

Ultra Acústico: El regreso de Manu Chao a Chile con presentaciones del 23 de diciembre al 17 de enero

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano