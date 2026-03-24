El Himno de Quilapayún Resuena en el Fútbol Chino · [REEL]

Un Tributo Musical Desde la Hinchada

Durante un partido de la primera división del fútbol chino, la hinchada del equipo Chongqing Tongliang Long rindió homenaje a sus jugadores de una manera poco convencional. El canto de ‘El Pueblo Unido Jamás Será Vencido’, un famoso himno compuesto por el grupo chileno Quilapayún, resonó en las gradas, demostrando un fuerte lazo de unidad y motivación entre los aficionados y el equipo.

La Significancia de ‘El Pueblo Unido Jamás Será Vencido’

Compuesto por Quilapayún, el himno tiene una relevancia histórica en épocas de resistencia y solidaridad social.

El cántico subraya la conexión emocional generada por los eventos deportivos, más allá de las fronteras culturales.

Este acto destaca cómo la música sirve como un poderoso puente cultural que puede simbolizar valores universales como la unidad y la perseverancia, adaptándose a contextos contemporáneos en todo el mundo.