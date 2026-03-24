El Negacionismo Climático en el Gobierno Chileno: Funciones y Consecuencias · [REEL]

El Negacionismo Climático

En el contexto actual, mientras la crisis climática se torna cada vez más evidente, algunos miembros del gobierno chileno niegan su gravedad. Este fenómeno se conoce como negacionismo climático y tiene diversas manifestaciones y motivaciones.

Manifestaciones del Negacionismo

El negacionismo climático se puede observar en diferentes formas dentro de los gobiernos:

Negación directa del cambio climático, atribuyendo los fenómenos atmosféricos extremos a causas naturales y cíclicas. Minimización de la gravedad del problema, sugiriendo que las consecuencias no son tan apocalípticas como se plantean. Cuestionamiento de la evidencia científica, sugiriendo que los datos y proyecciones climáticas son poco fiables.

Motivaciones y Consecuencias

Existen diferentes motivaciones detrás del negacionismo climático gubernamental:

Intereses económicos : La defensa de sectores industriales que serían afectados por políticas de restricción de emisiones.

: La defensa de sectores industriales que serían afectados por políticas de restricción de emisiones. Ignorancia : Falta de conocimiento o comprensión de la ciencia climática.

: Falta de conocimiento o comprensión de la ciencia climática. Influencia política: Presiones de actores con intereses en mantener el status quo.

Las consecuencias de este negacionismo son significativas: