El prontuario de CGE, la empresa matriz de Metrogas

Hasta un 20% de las ganancias de la mopresa Metrogas (394 millones de dólares) podrían ser de carácter «indebido», luego de que se revelara que la filial de CGE habría creado una compañía intermediaria, no regulada, que aumentó el precio del gas natural.

Un reportaje de CHV Noticias emitido el domingo, y elaborado con base en un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), informó que en 2016 la empresa Metrogas generó la compañía Agesa, la cual funciona como proveedora de combustible proveniente del extranjero.

De hecho, el documento de la FNE señala que la creación de la empresa espejo, con exactamente los mismos dueños, le ha permitido ser la única distribuidora de GN que no tuvo que ajustar sus márgenes a la baja luego de la entrada en vigencia de la nueva regulación de cálculo de rentabilidad, sino que, por el contrario, pudo mantenerlos o incluso subirlos.

«Lo anterior ha significado un impacto particularmente relevante para el sector residencial, que podría estar pagando entre un 12,7% y 20,2% menores precios de no haberse aplicado el referido artículo transitorio», señala el informe.

En el año 2015, durante el Gobierno de Michelle Bachelet se impulsó una ley que regulaba las utilidades de las empresas de este rubro, y en medio de la discusión de este proyecto, Metrogas creó la empresa «espejo» llamada ´Agesa´, a la cual compra el suministro y se lo vende a un valor mayor. Según el informe, lo anterior, aquí produce integración vertical.

La rentabilidad permitida no debe superar el 13% y en el caso de ´Agesa´ no tiene tope. Un hecho que el ex ministro de Energía (2014 – 2016), Máximo Pacheco, calificó en ese tiempo como «un exceso de precio por sobre el precio de la regulación y eso se llama abuso».

Sin embargo, el exabogado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y abogado del Estudio Bravo, Mario Bravo, se refirió al caso Metrogas ycargó contra Pacheco.

«El año 2014 junto con la Conadecus presentamos una consulta ante el TDLC porque se daba una integración vertical y horizontal en el mercado del gas», señaló Bravo en conversación con El Mostrador.

«Como abogados de Conadecus en su momento, el 2014, coincidimos con el (ex)ministro (Máximo Pacheco, actual presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) nombrado por el Presidente Gabriel Boric) en que había que poner término a la integración vertical. Él dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero cuando nosotros nos presentamos al TDLC, él no hizo absolutamente nada», agregó.

«Lo que hizo fue tirar esta ley (…) Tiene que explicar cuál fue el origen de la disposición transitoria que permitió hacer este fraude de ley por parte de Metrogas, eso es lo que tiene que explicar», planteó.

Abusos graves de Metrogas

Ante la polémica desatada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como “sumamente grave” la denuncia sobre los mecanismos empleados por Metrogas para aumentar los precios del servicio,

La titular de la Segegob sostuvo que estos hechos constituían “abusos graves, algo que no podemos dejar pasar“, añadiendo que “es grave, porque afecta y vulnera la fe pública. Hay cuestiones que involucran a miles de familias en este sistema que se ha producido de abusos que van en contra del espíritu de la ley“.

Asimismo, explicó que Metrogas “es una empresa en particular, sobre el gas de cañería, de ductos, no tiene que ver con los cilindros de gas licuado, sino del gas natural”.

Según Vallejo, se trata de “temas que se están abordando en la discusión que tiene el Ministerio de Energía para presentar una modificación en estos dos mercados del gas (licuado y natural)”.

Gobierno presentará proyecto para regular el mercado

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, indicó que “el Gobierno tenía conocimiento de este asunto hace un buen tiempo, es algo que no corresponde, es bastante evidente que se está ocupando y subterfugio para efectos de evitar el espíritu de lo que estaba en esa ley que viene desde hace un par de gobiernos”.

“Es parte de nuestra agenda legislativa solucionar el tema a la brevedad”, aseguró seguidamente, recordando que los anuncios al respecto los dará el Ministerio de Energía. “Pero lo que es claro es que lo vamos a abordar a la brevedad“, acotó.

En tanto, el ministro de Energía, Claudio Huepe mencionó que están trabajando en dos proyectos distintos, tanto para el gas natural como el gas licuado de petróleo y que se presentarían entre los meses de julio y agosto, luego que se retirara la iniciativa presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

«El proyecto que presentaremos próximamente, recogerá las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica y buscará corregir cualquier distorsión en el mercado que pueda hacer que las personas paguen en exceso», dijo.

Demanda a Metrogas y Agesa al TDLC por abuso de posición monopólica

A raíz del reportaje emitido el domingo, un grupo de clientes, socios de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), demandó a la empresa Metrogas y a Agesa ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TLDC), como consencuencia de los graves y reiterados abusos cometidos en la distribución de gas natural.

Para Conadecus las conductas denunciadas suponen “un abuso de posición dominante y explotación abusiva de dicha posición, sancionado por la legislación de libre competencia”.

“Este fraude es muy grave, porque se refiere a un bien de consumo de primera necesidad, que afecta a cerca de 800.000 hogares y varias reparticiones públicas, con perjuicio al Fisco; y en tiempos en que la economía familiar se ha visto duramente golpeadas por los efectos del Covid-19″, indicó el presidente de la Corporación, Hernán Calderón.

A juicio del abogado patrocinante de la demanda, Mauricio Tapia, la maniobra de Metrogas al crear la empresa espejo Agesa nos e encuentra en el marco de lo legal.

“Lo que hicieron no fue legal como se dijo en el reportaje. Lo único que autorizó la ley en el artículo transitorio fue que los contratos de compraventa de gas entre empresas relacionadas que ya existieran con anterioridad a esa ley, no se sometieran a licitación internacional, pero ello en ningún caso los autorizó a firmar contratos para subir artificialmente los costos y desviar rentabilidad”, explicó., citado por Radio Agricultura-

“Si hay algo que caracterizó a esa ley fue precisamente buscar que las empresas pagaran costos de mercado por el gas que compran, incluyendo las compras a relacionados, y los costos artificiales como los que se inventaron Metrogas y Agesa a partir de ese contrato firmado entre ellas a mediados de 2016 son, por definición, todo lo opuesto a un costo de mercado. Metrogas y Agesa evidentemente violaron la ley, y el hecho que se hayan acogido al artículo 12° transitorio no los libera de ese fraude“, explicó.

La demanda presentada ante la TLDC a las demandadassolicita que se aplique a la empressas una multa equivalente al 30% de las ventas ilícitas o bien el doble del beneficio económico obtenido con sus abusos. Asimismo, exije a disolución de Agesa, por tratarse de una sociedad instrumental cuyo único propósito de existencia ha sido hacer posible la maniobra defraudatoria de la ley, consistente en el aumento artificial de costos de Metrogas y el desvío de rentabilidad.

Prontuario de CGE

Cabe recordar que los principales accionistas de Metrogas son Gas Natural Chile S.A. (empresa resultante de la división de Gasco con el fin de separar el mercado del gas licuado y el gas natural el 30 de marzo de 2016) con un 51,84 % de su participación. Así como Empresas Copec S.A. que posee un 39.83 % de participación y el grupo español Naturgy con un 8,33 %.

No obstante, éste último controla indirectamente el 60,17 % pues el consorcio español adquirió CGE, que es la empresa controladora del mayor porcentaje de lo que es actualmente Gas Natural Chile S.A.

Asimismo, AntarChile S.A. del grupo Angelini, por medio de Empresas Copec S.A., tiene una participación en Metrogas S.A.

Sigue leyendo: Delincuencia empresarial: ¿Quiénes son los dueños de Metrogas?

CGE cuenta con un prontuario de polémicas y denuncias sobre prácticas irregulares.

En 2016 la Corte Suprema ordenó que la adquisición de CGE por parte del grupo Gas Natural Fenosa, a más de un año de haberse concretado, debería ser revisada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Esto, a raíz de una consulta presentada por la Conadecus.

De este modo, en febrero de 2016, el organismo ofició a 36 entidades de gobierno, empresas, asociaciones gremiales y a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que entregaran antecedentes en el proceso no contencioso que abrió el TDLC para revisar la integración vertical y horizontal en la industria del gas natural y gas licuado, y la operación de adquisición de CGE por parte de la firma catalana,.

Tras varios años de intentos, a fines de 2014 la catalana Gas Natural Fenosa (GNF) logró adquirir el control de la centenaria Compañía General de Electricidad (CGE), en manos de las familias Marín, Pérez Cruz y grupo Almería (Hornauer). La firma lanzó en noviembre de ese año una OPA por US$ 3.300 millones para quedarse con el control de la eléctrica, en lo que fue la mayor operación de esa década en el mercado local.

Infracciones a la libre competencia

En febrero de 2020, la Fiscalía Nacional Económica, FNE, decidió iniciar una investigación para comprobar “eventuales infracciones a la normativa de libre competencia” en el mercado del Gas en la Región del Bío Bío, tras una denuncia realizada por GNL Talcahuano en contra de CGE Gas Natural, Gasoducto del Pacífico (empresa concesionaria del servicio público), Innergy Holdings, Innergy Soluciones Energéticas e Innergy Transportes, todas relacionadas entre sí, de acuerdo a los antecedentes entregados por el abogado Mario Rojas Sepúlveda.

En esa oportunidad, el gerente de Asuntos Públicos de GNL Talcahuano, Francisco Ibieta, calificó esta situación como “monopólica”.

“Hace más de dos meses interpusimos antecedentes ante la Fiscalía Nacional Económica, por que el mercado del gas de la Región del Bío Bío está súper concentrado en las empresas que controlan el gasoducto, que a su vez son las mismas que están llevándolo en la zona. Es una integración vertical en un mercado en el que no hay competencia. Cuando tienes socios que administran y además llevan el producto, pasa a ser un monopolio”, precisó el ejecutivo de la empresa demandante, citado por la revista Electricidad.

Ibieta también emplazó a las autoridades de gobierno a fijar posición sobre el monopolio de CGE.

“Lo más importante es que el gasoducto es público, entregado en concesión a una empresa. Por lo tanto aquí, los que tienen que tomar carta es el ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, porque en el fondo se vulnera lo que se le dio en el año 99, cuando se les dijo que debían operar bajo un sistema abierto y eso hoy día no existe”, dijo en aquel entonces.

Historial de ineficiencia

La empresa CGE cuenta con más de 100 años en los servicios de electricidad y gas a nivel nacional. Fue creada en 1905 y desde entonces ha sido conocida por ganar la licitación para adquirir Gasco, la creación de Metrogas y liderar la expansión eléctrica hacia el norte y sur de Chile, además de algunas provincias de Argentina.

Su capacidad la llevo a estar ubicada entre las cuatro empresas eléctricas más importantes del país, según el ranking de la revista de negocios América Economía (superada por Enel Americas, Enel Chile y Aes Gener). Sin embargo, cuenta con un historial de ineficiencias.

En 2019, los vecinos de Rancagua presentaron denuncia contra CGE por continuos cortes del servicio y entregar falsa información a los usuarios

En marzo de 2020, CGE estuvo en el centro de la polémica tras registrarse problemas en diversos barrios de la ciudad de Constitución, en la zona costera de la región del Maule. Esto, por anomalías en el sistema eléctrico que mantuvieron a varias familias con bajo voltaje y hasta sin luz eléctrica durante todo el verano. Tal y como reportó The Clinic, «la compañía en cuestión, no dio mayores soluciones a pesar de pedir disculpas, reconociendo la falta de mantenimiento al sistema y a los transformadores».

Asimismo, en febrero de este año, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, exigió a la empresa CGE, reforzar su call center, considerando los deficientes niveles de atención presentados, esto con el fin de poder responder a los llamados de sus clientes, en el marco de la serie de cortes de luz que se han registrado, en medio del sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país en ese entonces.