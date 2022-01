EXCLUSIVO: Revelan sesiones “secretas” y acusan “cocina constitucional” para afinar normas en la Comisión de descentralización y forma de Estado de la Convención Constitucional

La Convención Constitucional ha relevado la transparencia como un principio de capital importancia en su funcionamiento. Una de las cosas más relevantes en la redacción del Reglamento de la Convención es las normas de transparencia. Tal como ordena la letra r) del artículo 3 del mismo Reglamento, “el funcionamiento de la Convención Constitucional estará sustentado sobre procesos diseñados e implementados para permitir la máxima transparencia de las dinámicas deliberativas, decisionales, de participación y administrativas del proceso constituyente. En consecuencia, toda la información deberá estar disponible de manera accesible, usable, reutilizable, oportuna, gratuita y con la máxima divulgación posible, para propiciar la más amplia participación de la población e impulsar la colaboración entre la Convención Constitucional, las instituciones, las organizaciones y las personas. Además, toda la información producida por la Convención Constitucional se considera del mayor interés público, por lo que se debe asegurar la máxima divulgación y registro público de todas las sesiones, debates, votaciones y documentación para el presente y las próximas generaciones”.

No obstante, hay denuncias de vulneración flagrante de esta norma, vulnerando no sólo la transparencia, sino la fe publica en el funcionamiento de la Comisión de Descentralización y Forma de Estado, presidida por Jennifer Mella (Frente Amplio) y Adolfo Millabur (Escaños reservados Mapuche).

Se ha señalado que, en la Comisión de Forma de Estado y descentralización, se han celebrado sesiones secretas, sin transparencia. Ha trascendido que son al menos 6 sesiones sin ninguna filmación ni tampoco actas que hagan públicos los debates y opiniones de los distintos convencionales que han asistido. Algunos de los convencionales miembros de la Comisión aceptaron esta situación inicialmente en virtud de lo apretado del cronograma, pero hoy esa justificación, según se dijo, que se hace insostenible, pues se ha convertido en la norma general y no en la excepción.

Las sesiones aludidas, son denominadas “reuniones talleres”, y de acuerdo a los antecedentes que se han compartido, se hace bajo la excusa de un trabajo técnico, se están debatiendo, votando y decidiendo la redacción de normas constitucionales, desechando algunas redacciones en favor de otras, sin filmación ni actas públicas.

Lo paradojal sobre esta denuncia, es que estas reuniones se producen en el Palacio Pereira, o en el ex Congreso Nacional, en las que participan convencionales de manera presencial y telemática. Uno de los asesores que ha participado de estos talleres señala que “las reuniones se producen en recintos del Estado, con recursos del Estado, y asisten autoridades estatales como son los convencionales, no se entiende que no haya publicidad ni transparencia. ¿Y si alguien pide por ley de transparencia el contenido de las reuniones, o las votaciones de los textos, qué les vamos a responder como comisión?”

La no transparencia de estas sesiones secretas ha sido calificada por uno de los convencionales miembros de la Comisión como una “verdadera cocina constitucional. Se está afectando la historia fidedigna de la Constitución. Cuando los constitucionalistas, académicos y abogados busquen el origen de determinadas normas, no encontrarán nada, porque no se levantó acta de estas sesiones. Aquí hay secretismo, una vulneración a normas expresas del Reglamento. Esto sólo traerá desprestigio a la Constituyente”.

De acuerdo a esto, uno de los efectos más perniciosos, es que habrían convencionales no tienen temor alguno en mostrar sus verdaderas posiciones políticas, pues no hay control ciudadano de estas sesiones. Muchos han manifestado estar en contra de la plurinacionalidad, como sería el caso de la convencional Amaya Alvez. Un asesor de la comisión señala que “ella interviene solo cuando es necesario, y de todas sus intervenciones, la mayoría son para “corregir” asuntos que se están redactando de manera favorable a los pueblos originarios, entonces impone su opinión de que, si algo queda mal redactado es peor, entonces propone suprimir términos como la “Plurinacionalidad” que en esta comisión se ha empeñado en borrar cada vez que puede”.

En una de estas reuniones talleres habría llegado a señalar que la plurinacionalidad “no va en esta comisión”, desconociendo que ese principio está en el propio reglamento general que obliga a la comisión a tenerlo como principio rector de lo que acá se debate y que es gracias a ese principio que los pueblos tendrán participación real dentro de los territorios”.

En los hechos, la plurinacionalidad ha quedado radicada en los principios, pero no como una característica general de la Forma de Estado, es decir, la forma de Estado no es plurinacional, sino que esta es solo un deber de las entidades autónomas.

Resultan altamente preocupantes estas denuncias, toda vez que estas redacciones, debatidas y votadas de esta forma, ya se habrían enviado al pleno. “Se han mutilado los derechos indígenas sin transparencia alguna”, señaló un asesor convencional.

Cabe consignar, que no es la primera vez que los Convencionales del Frente Amplio asuman posiciones que se han considerado contra los derechos de los pueblos originarios, pues según se ha denunciado durante el primer periodo de funcionamiento de la Convención Constitucional, se ha votado con la derecha más de una vez en la etapa de creación del Reglamento General de la Convención.

Preocupa asimismo lo extendido desde el seno de Convención, que es la tolerancia que habría a “cocinas” constituyentes”, en el debate de normas constitucionales, en un tema de tanta relevancia como el Estado Regional, la descentralización y la plurinacionalidad en el marco de la forma de Estado.