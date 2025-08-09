Franco Parisi, Axel Kaiser y Mauricio Ojeda: polémicas y estrategias en la política chilena · [VIDEO]

Franco Parisi y la polémica frase “enchular a las viejas”
- Franco Parisi hizo una polémica declaración sugiriendo que los mineros deberían «enchular a las viejas».
- Se generó debate sobre si se refería a sus mujeres o camionetas. La mayoría de los oyentes interpretó lo primero.
- Pablo Maltés, vocero de Parisi, intentó aclarar que la frase se refería a las camionetas, utilizando una explicación extensa.
- Se criticó la falta de habilidad comunicacional de Maltés en contraste con Parisi y Pamela Jiles, quienes dominan el estilo populista y directo.
- Los intentos de unir a figuras como Pamela Jiles, Pablo Maltés y Parisi generan dudas sobre su coherencia política entre el feminismo y el exitismo populista.
- Se especula sobre las posibilidades del Partido de la Gente de consolidarse en el Parlamento como un bloque populista bisagra.
Escándalo y Prisión Preventiva del Diputado Mauricio Ojeda
- Mauricio Ojeda (exrepublicano) está bajo prisión preventiva por el caso Convenios (lista manicure), acusado de fraude al fisco por $730 millones.
- El dinero fue presuntamente desviado a fundaciones vinculadas a una amiga personal con intervención del diputado.
- Ojeda fue criticado por declarar que Carabineros delinquen por bajos sueldos, proponiendo subir su salario.
- Durante la investigación, entregó su celular completamente destruido, justificando que su hijo de 3 años lo rompió.
- Otros imputados declararon que Ojeda les pidió destruir sus teléfonos para eliminar pruebas.
- La fiscalía solicita una condena que suma 19 años de presidio contra Ojeda.
Axel Kaiser: misoginia y populismo intelectual
- Axel Kaiser declaró en un podcast que las mujeres jóvenes de izquierda son “las más infelices y con más patologías mentales del mundo”.
- Sugirió que las mujeres envidian lo físico, mientras que los hombres lo económico.
- Se le criticó por replicar discursos de tipeo «Ben Shapiro» y populismo intelectual, usando datos incomprobables y falacias argumentativas.
- Se resaltó su vínculo con la Fundación Faro, implicada en el escándalo de la criptomoneda Libra promocionada por Javier Milei.
- Kaiser negó su nexo pese a figurar públicamente como subdirector.
- Familia Kaiser impulsa una agenda de derecha radical importando la batalla cultural estadounidense a Chile (Asociación Chilena del Rifle, etc.).
Evelyn Matthei y teorías conspirativas
- Matthei se alineó con Johannes Kaiser al decir que el estallido social 2019 fue organizado para destruir la institucionalidad.
- Rechazó la lectura de que fue una protesta genuina contra la desigualdad.
- Recordaron declaraciones previas en que Matthei acusó que “la extrema izquierda debilitó Carabineros para facilitar el crimen organizado”.
- Encuesta en el programa reveló que el 72% cree que Matthei no cree realmente en lo que dice, sino que lo hace por estrategia política.
Encuestas y participación ciudadana
- Encuesta: 94% de los oyentes cree que Parisi se refería a mujeres con “enchular a las viejas”.
- Encuesta sobre Matthei: 72% cree que no cree realmente sus palabras; 27% cree que sí.
Otros temas de actualidad
- Mauricio Jara: Caso del diputado investigado en el caso convenios, que entregó un celular destruido y cuya investigación incluye ocultamiento de pruebas.
- Salvador Allende en San Miguel: Vecinos se oponen a iniciativa de la alcaldesa de cambiar el nombre de la avenida Salvador Allende.
- Janet Jara y la Democracia Cristiana: Carol Kariola respondió al expresidente Frei por criticar apoyo de la DC a la candidata del PC, recordando apoyo de los comunistas a Frei en el pasado.
- Extractivismo en el salar de Atacama: Se revela una posible catástrofe ecológica por la sobreexplotación de salmuera, con falta de respuesta de autoridades ante solicitudes de revisión ambiental.
Toque de humor: Día del Gato y teorías absurdas
- El programa celebró el Día Mundial del Gato con participación de auditores enviando fotos de sus mascotas.
- Se parodió la idea de que Chile “se jodió” tras la desinflada de un pato gigante en 2017 o tras el eclipse solar de 2020.
- Humor y sátira se utilizaron para distender las tensiones políticas abordadas.