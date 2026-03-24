Hinchada del Chongqing Tongliang Long canta por sus jugadores · [REEL]

Apoyo Emocional de la Hinchada En un gesto extraordinario de solidaridad, los seguidores del club Chongqing Tongliang Long, perteneciente a la primera división del fútbol chino, rindieron homenaje a sus jugadores de una manera memorable

Cristian

Apoyo Emocional de la Hinchada

En un gesto extraordinario de solidaridad, los seguidores del club Chongqing Tongliang Long, perteneciente a la primera división del fútbol chino, rindieron homenaje a sus jugadores de una manera memorable.

Canción Emblema

Durante el evento deportivo, la afición entonó la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido de Quilapayún, un himno icónico de Chile que simboliza la resistencia y unidad. Esta demostración se convierte en un puente cultural que destaca la influencia internacional del deporte y la música chilena en movimientos sociales.

Impacto y Contexto

La performance resonó tanto en el estadio como en redes sociales, generando una discusión positiva sobre el papel de los seguidores en la moral del equipo. Actos como este reafirman la estrecha conexión entre hinchas y jugadores, vital para el éxito colectivo.

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