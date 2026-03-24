La Primera Marcha de Oposición a Kast por el Movimiento Socio-Ambiental · [REEL]

Contexto de la Marcha

En Chile, miles de ciudadanos llenaron las calles de las principales ciudades para participar en una marcha convocada inicialmente con motivo del día mundial del agua. Sin embargo, esta manifestación adoptó un enfoque político significativo como la primera marcha de oposición al recientemente inaugurado gobierno de Kast, apenas diez días después de que asumiera el poder.

Motivaciones de los Participantes

La movilización, que comenzó con un enfoque socio-ambiental, reflejó el malestar y la preocupación de diversos sectores del país. Los manifestantes expresaron inquietudes sobre múltiples temas que van más allá de las políticas ambientales, indicando un descontento generalizado con las nuevas políticas gubernamentales de Kast. Se transformó, así, en una plataforma para expresar desaprobación hacia el nuevo liderazgo.

Impacto en el Gobierno de Kast