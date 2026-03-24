La Primera Marcha de Oposición a Kast por el Movimiento Socio-Ambiental · [REEL]

Contexto de la Marcha En Chile, miles de ciudadanos llenaron las calles de las principales ciudades para participar en una marcha convocada inicialmente con motivo del día mundial del agua

Cristian

Contexto de la Marcha

En Chile, miles de ciudadanos llenaron las calles de las principales ciudades para participar en una marcha convocada inicialmente con motivo del día mundial del agua. Sin embargo, esta manifestación adoptó un enfoque político significativo como la primera marcha de oposición al recientemente inaugurado gobierno de Kast, apenas diez días después de que asumiera el poder.

Motivaciones de los Participantes

La movilización, que comenzó con un enfoque socio-ambiental, reflejó el malestar y la preocupación de diversos sectores del país. Los manifestantes expresaron inquietudes sobre múltiples temas que van más allá de las políticas ambientales, indicando un descontento generalizado con las nuevas políticas gubernamentales de Kast. Se transformó, así, en una plataforma para expresar desaprobación hacia el nuevo liderazgo.

Impacto en el Gobierno de Kast

  • Esta marcha masiva es considerada como el primer gran desafío y golpe político para Kast, planteándole la necesidad de atender y responder a las demandas ciudadanas.
  • El evento evidenció una tensión política subyacente y la posibilidad de futuras manifestaciones de similar escala.
  • El clima político en Chile parece desafiante para el nuevo gobierno, dado que los ciudadanos han mostrado disposición a movilizarse por sus derechos e inquietudes.
Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Cristian

Del video en la bomba al bencinazo: Kast descarga la crisis sobre las familias

Hace 7 horas
Cristian

Día Mundial del Agua: Organizaciones convocan a marchar contra el modelo extractivista y la regresión ambiental

Hace 3 días
Cristian

Kast asumió y la calle habló: protestas se extendieron por Santiago y regiones

Hace 2 semanas
Cristian

"Greed Loses Its Life": Petro Criticizes Kast Over Withdrawal of Environmental Decrees

Hace 1 día
Cristian

Militares en la frontera y auditoría al Estado: Kast mueve sus primeras fichas desde La Moneda

Hace 2 semanas

Kast Takes Office Amid Widespread Protests Across Santiago and Regions

Hace 2 semanas
Cristian

Masivas manifestaciones por el agua en todo Chile: Amplio repudio a medidas de Kast contra el medio ambiente

Hace 2 días
Cristian

Los primeros 90 días de Kast: las medidas con que echará a andar su gobierno

Hace 2 semanas
Cristian

World Water Day: Activists Organize March Against Extractivist Policies and Environmental Backsliding

Hace 3 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano