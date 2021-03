Laura de la Torre: “El tratamiento de la prensa al fútbol femenino ha sido súper negativo y es algo que tenemos que mejorar”

Ex defensa en el Club Universidad de Chile, Seleccionada nacional en Sub-17 y Sub-20 y actual estrella de Santiago Morning, Laura de la Torre ha dedicado prácticamente toda su vida al futbol.

Oriunda de Suba, Bogotá, Colombia y viviendo desde sus 5 años en Chile, esta joven con 21 años, que también es licenciada en comunicación social y periodista de la Universidad de Chile, ha dado que hablar con su participación en el campeonato nacional, representando a Chile en 2016 y actualmente jugando para su querido Chago Morning.

En este punto de su carrera deportiva, ella se considera afortunada de estar en el equipo que está, ya que considera que desde el club han puesto todas sus cartas al plantel y han traído buenos resultados.

A pesar de esto, la laureada deportista comenta a El Ciudadano que el 2020 y 2021 no han sido sus mejores años, tanto en la Copa Libertadores como en el campeonato nacional, esto debido en gran medida a la pandemia y a la imposibilidad de entrenar en el contexto sanitario chileno.

¿Cómo ha sido esta ultima temporada en el campeonato nacional e internacional?

“Ha sido una temporada muy difícil por la pandemia para todas. Antes de esto estábamos en un periodo super virtuoso, donde el fútbol femenino empezó a ganar relevancia en Chile y el mundo. Pero al menos para nosotras fue mucho más difícil, porque tuvimos solo una semana para entrenar antes de la libertadores”, explica de la Torre.

A pesar de eso, la U femenina llegó a semifinales, entonces a pesar de lo difícil que ha sido el periodo con las derrotas, con lo poco que se pudo entrenar por la pandemia, no han sido malos los resultados de los clubes y sus equipos femeninos.”

¿Cómo crees que ha sido el tratamiento de la prensa respecto al periodismo deportivo femenino? ¿Ha habido una buena cobertura o crees que hay falencias?

“Desde la prensa, el tratamiento al futbol femenino ha sido super negativo y eso es algo que tienen que mejorar también las comunicadoras. Por ejemplo, hace un tiempo, un comentarista tuvo que salir a pedir disculpas por decir que una arquera nacional era mala por perder un partido y por empezar a tratarla mal”, explica enfatizando en que, en el periodismo deportivo, el trato es distinto en comparación a los futbolistas hombres de los mismos clubes.

Entre mujeres no deberíamos estar tirándonos para abajo, entonces creo que, desde el periodismo deportivo, las comunicadoras mujeres deberían reivindicar el rol del futbol femenino en vez de rebajarlo como se ha hecho últimamente.”

“Hay equipos que entrenan en estacionamientos vacíos”

Atletas, tenistas y balistas chilenos siempre se han visto perjudicados respecto al financiamiento que se les da a los deportes, tanto olímpicos como profesionales a nivel estatal. Sobre el fútbol, Laura es enfática en explicar que el futbol femenino depende de privados.

Desde tu experiencia, ¿crees que el financiamiento al futbol femenino es insuficiente, tanto por parte del gobierno y de los clubes?

“Bueno, para empezar del gobierno no espero nada, porque el gobierno no cree que el deporte sea un derecho para empezar, entonces todo el tema de la infraestructura necesaria y los recursos, recaen en manos de los sostenedores como Azul Azul y Blanco y Negro -en el caso de U de Chile y Colo-Colo-, entonces los recursos dependen de privados siempre.

“Es difícil que demos resultados si no tenemos lo necesario para entrenar como corresponde. Yo hablo desde mi posición que es muy afortunada, porque en chago morning se han portado muy bien con nosotras, Javi (Javier Rojas, CDO de Santiago Morning) creyó en nosotras y le trajimos buenos resultados.

También en la U, que tienen más recursos, pero aún hay equipos chicos que no los conocen, y eso es por falta de recursos para los equipos femeninos y es casi imposible que avancen sin apoyo de privados. Hay equipos de mujeres que no les queda otra que entrenar en estacionamientos vacíos. También ahí entra otro punto que es el de los contratos, donde por ejemplo a las chicas de la u que jugaron ayer, no se les dio contrato como a los equipos de hombres, o como lo hizo Blanco y Negro con sus futbolistas mujeres después de los campeonatos que jugaron.”

“La mujer mejor pagada gana 20 veces menos que Messi”

Según la revista Forbes en 2017, entre los 10 deportistas mejor pagados a nivel mundial no hay ninguna mujer. Y entre los 50 mejores, apenas se encuentra la tenista Serena Williams el puesto 51, que recaudó 27 millones. No hay más mujeres, porque el patrocinio del deporte femenino supone apenas un 0,4 % del total.

¿Cómo crees que afecta la brecha salarial extrema que hay entre futbolistas profesionales hombres y mujeres? ¿que efectos a nivel de plantel y nivel personal?

“Como te decía, la pandemia nos perjudicó a todas las futbolistas, pero hay otros problemas de fondo sobre los sueldos. Te pongo un ejemplo: Un niñito si te dice que quiere ser futbolista, si entrena, entra a un club y se esfuerza, puede llegar a ser cuando grande un futbolista que juega para equipos europeos y ganar mucha plata. Pero si una niña te dice que quiere ser futbolista, no la van a tomar en serio, no la van a motivar a que sea futbolista y es muy difícil que logre lo mismo que ese niño que quiere ser futbolista.

Y a nivel personal, las mujeres que juegan futbol profesional no puedan avocarse solo al futbol, tienen que trabajar en otros lugares para hacerse el sueldo y mantenerse, lo que no les permite estar enfocadas al 100% en los partidos, a diferencia de los hombres que tienen de sobra con lo que ganan en el futbol.

Si los futbolistas mejores pagados dieran un uno por ciento de lo que ganan a equipos femeninos, se verían más y mejores resultados en más, y sobre la brecha salarial si nos afecta o no, claro que afecta mucho más a las mujeres, aunque esto es un problema a nivel global ya que, por ejemplo, la futbolista mejor pagada en el mundo gana 20 veces menos que Messi.”

Para cerrar, ¿tienes algun mensaje final respecto a esta brecha de género, tanto como futbolista y como comunicadora?

“Si, mi mensaje sería a las comunicadoras, que hay mucho que mejorar en el periodismo deportivo. me atrevería a decir tienen una labor incluso más importante que la de nosotras como futbolistas, ya que deben darle el valor que el futbol femenino se merece, en vez de andar chaqueteándonos y después pedir disculpas.”

Y por último, ¿Qué les dirías a las niñas y mujeres que desean ser futbolistas?

“A las niñas, el mensaje es que sigan luchando por lo que quieren hacer y que crean en lo que desean, que no le pongan atención a todas las personas que te dicen que nunca van a ganar nada jugando futbol, porque después cuando logras lo que querías, es mucho más satisfactorio. A mi me decían que jamás me iban a pagar por jugar a la pelota y a mis 20 años recibí mi primer sueldo como futbolista.”