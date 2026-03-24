Marchas en Chile: Crisis Hídrica y Modelo Extractivista · [REEL]

Marchas en Chile: Denuncias y Exigencias

Miles de personas participan en manifestaciones a lo largo de Chile para denunciar los retrocesos ambientales y el persistente modelo extractivista del país. Las marchas resaltan la urgente crisis hídrica que se vive, colocando este problema nuevamente en el centro del debate nacional.

Crisis Hídrica: Un Desafío Urgente

Chile enfrenta una crisis hídrica alarmante, influenciada por años de políticas extractivistas y falta de regulaciones adecuadas. Las protestas exigen cambios estructurales para proteger los recursos acuíferos del país.

Exigencias del Movimiento

Implementación de políticas efectivas para la protección del agua .

. Revisión y modificación del actual marco legislativo que regula los recursos naturales.

que regula los recursos naturales. Fomento de prácticas sostenibles y respeto por el medio ambiente.

Este movimiento busca concienciar sobre las graves implicaciones medioambientales y sociales de continuar con el actual modelo económico dependiente de la explotación desenfrenada de recursos naturales.