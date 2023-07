Ministro Montes sobre caso Convenios: «Tenemos que condenarlo todo y espero que lleguemos hasta el final»

Este viernes 7 de julio, el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, manifestó su sentir por toda la polémica que ha despertado el caso Convenios y las consecuencias que se han generado ante el proceso de investigación que se lleva a cabo después de que se denunciara a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta por una serie de convenios que se realizaron entre la organización y diferentes fundaciones como Democracia Viva.

“La verdad que nunca me había tocado algo tan doloroso, como verme involucrado en hechos de esta naturaleza. Yo soy el mayor del Gabinete, y llegué porque el presidente (Gabriel) Boric me pidió que participara en esto, porque por años yo he trabajado en temas de vivienda en el Parlamento y de otras maneras”, manifestó Montes en una inauguración de casas en Illapel, en la región de Coquimbo.

Asimismo, subrayó que ha sido “tremendamente doloroso” ver que “un grupo inescrupuloso empiece a operar y a manipular los recursos de las familias de campamentos”.

“Creo que tenemos que condenarlo todo y en todos lados, y espero que lleguemos hasta el final. Y yo le digo a los funcionarios que están aquí del Ministerio de la Vivienda (…) les digo miren aquí hay que sacar el pecho adelante y demostrar que en el Ministerio de la Vivienda hay mucha gente muy honorable (…)”, precisó el ministro del Minvu, citado por Radio Bío Bío.

