Operación de Difamación contra Manouchehri y Cicardini: Audios Reflotados del Caso Trama Bielorrusa · [REEL]

Contexto del Caso

Recientemente, se han hecho públicos nuevos audios que implican al diputado republicano Cristián Araya en un plan para difamar al diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini. Estos registros son parte de las escuchas del OS7 difundidas por CIPER Chile. Ambos legisladores son querellantes en el Caso Hermosilla y han promovido acusaciones constitucionales que resultaron en la destitución de tres jueces implicados en corrupción.

Detalles del Plan

La grabación implica que Sergio Yáber buscó perjudicar a Manouchehri y Cicardini con datos proporcionados por Araya durante la acusación contra el exjuez Antonio Ulloa .

. En la conversación se menciona una “comisión” de $1.700.000 transferida a Araya, hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público.

Implicaciones Políticas

El escándalo pone en duda el papel de Araya después de ser reelegido como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Su vinculación con el caso “Muñeca Bielorrusa” es especialmente preocupante en un contexto legislativo sensible.

Reacciones y Consecuencias

Estos audios emergieron en medio de una ola de contenido falso en redes sociales contra Manouchehri y Cicardini, los cuales intensificaron tras el inicio del gobierno de José Antonio Kast. Las investigaciones apuntan a una acción coordinada para desprestigiar a quienes desafían redes de poder en el sistema judicial.