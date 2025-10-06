Comparte esto:
With the case formally read at Santiagos Fourth Oral Criminal Court, the oral trial of H e9ctor Espinosa, former director of Chile b4s Investigations Police (PDI), began on Monday, October 6.
In this case, prosecutors accuse the ex-police chief of misappropriating roughly 146 million pesos in reserved public funds for personal use during his five-year tenure leading the PDI. For these alleged crimes, the Public Ministry is seeking a 20-year prison sentence for Espinosa.
