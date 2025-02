“Un pacto político lo más amplio posible”: El llamado de Bachelet para enfrentar a la extrema derecha

Michelle Bachelet convoca a la unidad progresista

La exmandataria, Michelle Bachelet, por medio de una columna de opinión publicada originalmente en el diario El País (España), hizo un llamado a la unidad del progresismo en un contexto marcado por el avance de la extrema derecha y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En un mensaje publicado el 26 de enero de 2025, Bachelet destacó la necesidad de un pacto político amplio que refleje la diversidad de la sociedad chilena y enfatizó que la unidad es clave para enfrentar los desafíos actuales.

La ex presidenta subrayó que el progresismo debe reafirmar su compromiso con la democracia, los derechos humanos y políticas públicas que beneficien directamente a las personas, como el acceso a salud, educación y pensiones dignas. Además, resaltó la importancia de priorizar el bienestar ciudadano y proponer soluciones concretas a problemas como la inflación, la seguridad y el crecimiento económico.

Bachelet también recordó logros históricos del progresismo, como la gratuidad en educación superior y el aumento del salario mínimo, y abogó por continuar avanzando en políticas inclusivas y sostenibles. También destacó la importancia del diálogo y la colaboración entre partidos, movimientos sociales y organizaciones civiles para generar propuestas que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, expresó su convicción de que, a través de la unidad y el consenso, el progresismo puede demostrar su poder transformador y construir un Chile más justo y equitativo, donde nadie se quede atrás.

Compartimos a continuación, la columna completa:

Primero ideas y unidad

Nuestra unidad como progresismo debe basarse en ideas en común, pero también debe traducirse en un pacto político lo más amplio posible, que refleje la diversidad de nuestra sociedad. Tengo la convicción de que unidos podemos vencer.

Por Michelle Bachelet

El País (España)

Este año en Chile viviremos un nuevo año de elecciones, en el que elegiremos a nuestros representantes en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado y la Presidencia de la República. Como exmandataria espero que este sea un año de gran unidad para el progresismo. Porque hemos visto el avance de la extrema derecha, no sólo en nuestra región, sino también en Europa, y la llegada al poder de estos líderes –algunos más populistas, otros con tintes autoritarios–, significa un retroceso en materia de derechos de las personas, especialmente de grupos que han sido históricamente marginados.

El progresismo chileno ha sido, históricamente, un baluarte en la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos. Frente a los desafíos actuales, debemos reafirmar nuestro compromiso con estos valores fundamentales, porque son la base de una sociedad justa y equitativa.

Los complejos desafíos que enfrentamos a nivel local, pero también mundial, requieren de respuestas colectivas. Hoy, las personas en nuestro país están desilusionadas de la política, no confían en las autoridades ni en sus instituciones. Sin confianza no podemos construir una sociedad próspera y en paz. Poner a las personas en el centro es lo que nos ha caracterizado como progresismo y es lo que no podemos olvidar nunca como sector. Por eso debemos ponernos en su lugar, sintonizar con sus necesidades y proponerles políticas públicas que apunten directamente a solucionar los problemas que hoy los aquejan y, así, mejorar su calidad de vida. Esa es la manera en que las personas podrán confiar en nosotros y en los proyectos que les proponemos.

Debemos continuar por la senda de políticas públicas que beneficien directamente a las personas, como han sido el Chile Crece Contigo, la creación del Pilar Solidario, la gratuidad en la educación superior, el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, o el copago cero en salud. En el mismo espíritu, el compromiso con el medio ambiente es fundamental para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible.

El esfuerzo que se ha realizado por alcanzar un acuerdo en la reforma de pensiones demuestra que esta es la única forma de avanzar en las políticas que las chilenas y chilenos necesitan hoy.

La ciudadanía quiere promesas realistas, quiere hechos concretos que signifiquen una mejor calidad de vida y que no haya retrocesos en los avances que se han logrado, por ejemplo en materia de derechos de las mujeres. Este es el momento de la unidad en torno a los principios y valores que compartimos, a nuestra historia de lucha tras nuestros años más oscuros para recuperar la democracia. Por décadas, ha sido el progresismo el que ha permitido a Chile avanzar en lo social, en los derechos, en las libertades, en la modernización de nuestro Estado y en la sustentabilidad de nuestro crecimiento. Porque nuestros principios y valores se deben traducir en ideas y propuestas concretas.

Hoy debemos construir nuestra unidad en torno a las demandas mayoritarias de las ciudadanas y ciudadanos, con más crecimiento económico, con menos inflación, con más seguridad, es decir, con miras a un futuro más justo y equitativo para todos y todas, donde nadie se quede atrás, sino que todos y todas podamos avanzar juntos.

El año pasado, los centros de estudio de izquierda y centroizquierda realizaron un trabajo conjunto para apoyar a los candidatos a alcalde y alcaldesas de nuestro sector. Este año lo ideal sería seguir ese mismo camino de esfuerzo conjunto, trabajando unidos para fortalecer nuestra democracia. Si los partidos políticos pudieran seguir también en el camino de la unidad, sin perder sus identidades, podríamos ofrecer una mejor alternativa a la ciudadanía, porque es nuestra diversidad la que enriquece la discusión y la fuerza de nuestras propuestas.

Queremos un país donde el dinero no sea la única manera de acceder a las oportunidades, con una salud oportuna y con buen trato, con pensiones dignas, con trabajo para todos y todas, con desarrollo inclusivo y sostenible. Eso es lo que, como progresismo, queremos y deberíamos diseñar en conjunto las propuestas que ofrezcan eso a la ciudadanía. En base al diálogo y la colaboración entre los distintos actores, desde los partidos políticos, pasando por los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las juntas de vecinos, las fuerzas progresistas deben generar propuestas que respondan a las verdaderas necesidades del pueblo chileno.

En este sentido, nuestra unidad debe basarse en ideas en común, pero también debe traducirse en un pacto político lo más amplio posible, que refleje la diversidad de nuestra sociedad. Tengo la convicción de que unidos como progresismo podemos vencer.

Podemos y debemos demostrar, una vez más, nuestro poder transformador, priorizando el bienestar de nuestra ciudadanía. La historia nos juzgará no por nuestras buenas intenciones, sino por nuestra capacidad de llegar a consensos y apostar por la unidad para seguir avanzando en la construcción de un país más justo y equitativo para todos los chilenos y chilenas.

* Columna de Opinión publicada originalmente en el diario El País (España): https://elpais.com/chile/2025-01-26/primero-ideas-y-unidad.html