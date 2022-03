Zelenski asegura que se dirigen a Ucrania 16.000 voluntarios extranjeros dispuestos a luchar contra Rusia

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha informado este jueves en un nuevo mensaje dirigido a la nación que los primeros 16.000 voluntarios extranjeros se dirigen al país para luchar contra las tropas rusas que llevan a cabo el operativo militar.

«Muchas veces quisieron destruirnos. No pudieron. Hemos pasado por muchas cosas. Y si alguien piensa que, habiendo superado todo esto, los ucranianos tienen miedo, se derrumban o se rinden, no sabe nada de Ucrania. Y no tiene nada que hacer en Ucrania», reza el texto que acompaña al video con el discurso publicado en la cuenta de la Oficina del presidente ucraniano en Facebook.

El mandatario también aseguró que el país está recibiendo armamento suministrado por países aliados. Asimismo, Zelenski prometió que Kíev hará que Rusia desembolse reparaciones e indemnizaciones por su operación militar.

Por su parte, la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, indicó en su canal de Telegram que los envíos armamentísticos a Kiev solo causarán «pérdidas aún mayores para Ucrania». «Esto llevará a la proliferación de estas mismas armas en países de Europa, incluidos los que ahora las suministran», escribió.

Mientras, el canciller ruso Serguéi Lavrov confirmó este jueves que la segunda ronda negociadora entre las delegaciones de Rusia y Ucrania se celebrará hoy.

El pasado jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció «una operación militar especial para defender Donbass». En un mensaje especial a los ciudadanos rusos, el mandatario detalló que el objetivo del operativo es «proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años».

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no atacan ni a las tropas rendidas ni a la población civil.

Fuente RT

