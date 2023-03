Pullec Antu, el gigante de los cielos volvió a desplegar sus alas en libertad

Su nombre significa “Alma de Sol”, en lengua Huarpe (en mapuzungun también Antu es sol). El ave fue liberada a 2.000 mts de altura desde el mirador Tres Mástiles, en las Sierras de San Luis (Argentina).

Volvió a surcar los cielos puntanos Pullec Antu, un ejemplar de cóndor andino que se encontraba en proceso de recuperación después de ser rescatado.

Pullec Antu vuelve a volar

Por El Orejiverde

El cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo, ocupando un lugar central en la cosmovisión de los pueblos originarios. Además de cumplir un rol fundamental en el ecosistema puntano, tiene gran relevancia en las culturas ancestrales como símbolo de fuerza, libertad, inteligencia y enaltecimiento.

Con presencia de numerosos organismos y asociaciones proteccionistas como el proyecto conservacionista de fundación Bioandina, integrantes de la Comunidad Huarpe, autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de San Luis y del Centro de Conservación de La Florida, Policía Ambiental, Jóvenes Líderes “Portavoces del Planeta”, familias, y vecinos del lugar, se realizó una breve, pero tradicional y emotiva ceremonia de “purificación” según la tradición Huarpe, en manos de Pascuala Guakinchay.

Posteriormente, se procedió a la liberación de la emblemática especie, en un respetuoso silencio de todos los presentes para no irrumpir en su vuelta al mágico vuelo por las sierras puntanas.

“Para nosotros es un símbolo de libertad”

Pascuala Guakinchay, representante de la Comunidad Huarpe visiblemente emocionada destacó la importancia de dicho acto de liberación, “para nosotros, los pueblos originarios, el cóndor es el ave máxima, es el mensajero nuestro al mundo que no vemos. Para nosotros es un símbolo de libertad, es un símbolo del pensamiento libre más allá de la libertad de la libre expresión es el pensamiento. Nosotros liberamos una energía de libertad, desde los pueblos originarios, tenemos gran emoción y gran esperanza cuando soltamos a volar un cóndor”.

“Estoy muy gradecida con las autoridades del Ministerio, la energía es de todos. Uno puede estar y guiar o decir algo, pero a la hora de circular la energía, es de todos. El mérito es de todos, no hay una persona que sea la portadora del gran espíritu. Sobre todo poner nuestra mente y nuestra energía en bien del ave, en bien de todos y sin olvidar que esa energía que nosotros largamos, brindamos a todos, vuelve hacia nosotros hacia nuestros familiares”.

Sobre su recuperación

Lara Denapole, jefa del Área Flora y Fauna contó cómo fue el proceso de recuperación. “Esta ave fue rescatada en Toro Negro, en un campo privado. Un fin de semana nos llamaron los dueños del campo diciendo que había un cóndor que no volaba, así que con la Policía Ambiental fuimos a buscar el ave. Realmente no volaba, la llevamos al centro de conservación que funciona en La Florida, ahí certificamos realmente que el ave tenía un ala que no la movía bien, estaba muy flaca, y muy baja de peso”, detalló.

“Luego se empezaron a hacer análisis, radiografías para ver si tenía alguna quebradura. No tenía quebradura, no estaba lastimada, probablemente haya sido un golpe que haya tenido, nosotros pensamos que a lo mejor al bajar a comer se ha golpeado y después del dolor no podía estirar bien el ala. La pasamos a un recinto grande para que, tranquila, pudiera hacer su recuperación, empezó a estirar el ala de a poquito, cada vez un poquito más, empezó a volar, y empezamos a ver que hacía vuelos cortos. Y cuando vimos que realmente estaba recuperada, la liberamos”, dijo.

