Comienza Tapati Rapa Nui 2026: el corazón de la Polinesia late en Isla de Pascua

La Tapati Rapa Nui, cuyo nombre se traduce literalmente como «Semana de Rapa Nui», ha trascendido su significado etimológico para consolidarse como el festival cultural más relevante de la Isla de Pascua y un referente ineludible en toda la Polinesia.

Aunque sus raíces se remontan a las antiguas fiestas de la primavera chilenas de hace más de cuatro décadas, hoy es un majestuoso homenaje a la identidad de un pueblo. Durante la primera quincena de febrero, este remoto rincón del mundo deja de ser un destino arqueológico silencioso para convertirse en un escenario donde los habitantes reviven con orgullo sus tradiciones, compartiendo con los visitantes una herencia que se mantiene más vigente que nunca bajo el sol del verano austral.

El alma de la celebración reside en una épica contienda simbólica: la elección de la reina de la Tapati. Lejos de ser un certamen de belleza convencional, esta competencia revive las antiguas rivalidades de los clanes que gobernaban la isla. Dos candidatas se enfrentan apoyadas por sus familias y seguidores en una serie de pruebas físicas y artísticas. La alianza que logra acumular más puntos no solo celebra la victoria de su representante, sino que le otorga el derecho simbólico de reinar sobre la isla durante todo el año, un honor que moviliza a la comunidad entera en un despliegue de entusiasmo y preparación que dura meses.

Pruebas ancestrales

La adrenalina marca el ritmo de las competencias deportivas ancestrales, destacando el Tau’a Rapa Nui y el vertiginoso Haka Pei. El primero es un triatlón extremo celebrado en el cráter del volcán Rano Raraku, donde los atletas deben remar en balsas de totora, correr con pesados racimos de plátanos al cuello y nadar sobre flotadores tradicionales.

Por su parte, el Haka Pei desafía las leyes del miedo: jóvenes valientes se deslizan ladera abajo en el cerro Maunga Pu’i sobre troncos de plátanos, alcanzando velocidades de hasta 80 km/h en apenas diez segundos. Estas hazañas se complementan con regatas de canoas polinésicas, carreras de caballos sin montura y el Haka Honu, el arte de surfear las olas imitando el movimiento de las tortugas marinas.

Destreza y talento artesano

Más allá de la fuerza física, la Tapati es un despliegue de maestría artesanal y expresión mística. El pueblo rapanui demuestra su destreza en el tallado de moais y petroglifos, así como en la creación de telas de mahute, una planta ancestral cuya corteza se golpea rítmicamente hasta convertirla en lienzos para el arte corporal.

Al caer la noche, el escenario de Hanga Vare Vare se ilumina con competencias de conjuntos coreográficos, el susurro de las historias contadas con hilos en el Kai Kai y el Takona, donde los cuerpos pintados con pigmentos naturales narran vivencias personales frente a un respetado consejo de sabios en una atmósfera cargada de emoción.

El clímax de la fraternidad llega con la Farándula, un desfile masivo que recorre la calle principal, Atamu Tekena, donde locales y turistas se unen en una sola comitiva de cuerpos pintados y carros alegóricos tallados. Este ambiente festivo convierte a febrero en la temporada de mayor afluencia, por lo que la planificación anticipada es esencial para asegurar alojamiento en estas fechas.

Para la edición de la Tapati Rapa Nui 2026, las celebraciones se llevarán a cabo del 3 al 14 de febrero, culminando con una emotiva coronación ancestral en Ahu Tahai que promete, una vez más, conectar el presente con el legado eterno de los antepasados. Mayores informaciones y programa en este link.

