Confirmado: 31 Minutos se presentará en el set de Tiny Desk Concert en EEUU

También participará la compositora y productora chilena Francisca Straube y su proyecto 'Rubio'. En el listado también figuran Gloria Estefan de Cuba, Carlos Vives y Lido Pimienta de Colombia, Fito Páez de Argentina, Silvana Estrada y Macario Martínez de México, Luiza Brina de Brasil, Chuwi de Puerto Rico y Adrian Quesada de Texas.

Autor: El Ciudadano
Dos nombres chilenos aparecieron en la cartelera del mes de octubre del Tiny Desk Concert, espacio musical de la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos y que se caracteriza principalmente por su formato semiacústico en vivo -con una curiosa escenografía- en el que han participado grandes artistas a nivel mundial.

Esta vez, los muñecos y títeres de 31 Minutos, y la compositora y productora Francisca Straube -con su proyecto Rubio- marcarán la presencia chilena en un listado de artistas que también incluye a Gloria Estefan de Cuba, Carlos Vives y Lido Pimienta de Colombia, Fito Páez de Argentina, Silvana Estrada y Macario Martínez de México, Luiza Brina de Brasil, Chuwi de Puerto Rico y Adrian Quesada de Texas.

Según se informó desde la emisora estadounidense, con esta cartelera buscan rendir un homenaje a la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana. Fito Páez y Luiza Brina fueron los primeros del ciclo y sus videos ya están disponibles en YouTube. El resto de las fechas de estreno de los conciertos sigue así:

  • Lido Pimienta (Colombia) – 19 de septiembre
  • Carlos Vives (Colombia) – 23 de septiembre
  • Chuwi (Puerto Rico) – 25 de septiembre
  • Adrian Quesada (Texas, EE. UU.) – 30 de septiembre
  • Rubio (Chile) – 2 de octubre
  • 31 Minutos (Chile) – 6 de octubre
  • Macario Martínez (México) – 8 de octubre
  • Gloria Estefan (Cuba) – 10 de octubre
  • Silvana Estrada (México) – 15 de octubre

Antes de 31 Minutos y Rubio, cuatro artistas chilenas pasaron por el Tiny Desk Concert: Mon Laferte, Ana Tijoux, la pianista rapanui Mahani Teavi y Claudia Acuña, cuyas presentaciones están disponibles en el canal de YouTube de la estación con el nombre de NPR Music.

