Confirmado: 31 Minutos se presentará en el set de Tiny Desk Concert en EEUU

Dos nombres chilenos aparecieron en la cartelera del mes de octubre del Tiny Desk Concert, espacio musical de la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos y que se caracteriza principalmente por su formato semiacústico en vivo -con una curiosa escenografía- en el que han participado grandes artistas a nivel mundial.

Esta vez, los muñecos y títeres de 31 Minutos, y la compositora y productora Francisca Straube -con su proyecto Rubio- marcarán la presencia chilena en un listado de artistas que también incluye a Gloria Estefan de Cuba, Carlos Vives y Lido Pimienta de Colombia, Fito Páez de Argentina, Silvana Estrada y Macario Martínez de México, Luiza Brina de Brasil, Chuwi de Puerto Rico y Adrian Quesada de Texas.

Según se informó desde la emisora estadounidense, con esta cartelera buscan rendir un homenaje a la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana. Fito Páez y Luiza Brina fueron los primeros del ciclo y sus videos ya están disponibles en YouTube. El resto de las fechas de estreno de los conciertos sigue así:

Lido Pimienta (Colombia) – 19 de septiembre

Carlos Vives (Colombia) – 23 de septiembre

Chuwi (Puerto Rico) – 25 de septiembre

Adrian Quesada (Texas, EE. UU.) – 30 de septiembre

Rubio (Chile) – 2 de octubre

31 Minutos (Chile) – 6 de octubre

Macario Martínez (México) – 8 de octubre

Gloria Estefan (Cuba) – 10 de octubre

Silvana Estrada (México) – 15 de octubre

Antes de 31 Minutos y Rubio, cuatro artistas chilenas pasaron por el Tiny Desk Concert: Mon Laferte, Ana Tijoux, la pianista rapanui Mahani Teavi y Claudia Acuña, cuyas presentaciones están disponibles en el canal de YouTube de la estación con el nombre de NPR Music.

