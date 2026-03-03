Soprano chilena Roxana Díaz Vanden-Bosch vuelve al país con íntimo espectáculo lírico-teatral

Un innovador concierto íntimo que funde música y palabra, trae de regreso al país a la destacada soprano chilena -radicada en Módena, Italia-, Roxana Diaz Vanden-Bosch.

La cita es el miércoles 4 de marzo, a las 19.30 horas, en Centro Arte Alameda (Santiago).

Bajo la dirección artística y musical de Sebastián Muirhead, la cantante interpretará una cuidada selección del fundamental repertorio lírico italiano, junto al piano del reconocido músico Jorge Bugueño y el envolvente relato de la actriz Nathalia Aragonese.

«Es la primera vez que doy un concierto en Chile y, apenas recibí esta invitación, supe que era la forma y lugar correctos», señaló la cantante en la víspera de su presentación.

«El director (Sebastián Muirhead) se dedica a descentralizar la ópera y acercarla a nuevos públicos. Este espacio nos permite estar mucho más cerca, contamos con la conducción oral de una tremenda actriz, un gran talento al piano y un repertorio fundamental de la lírica italiana. Hemos creado este viaje de emociones profundas especialmente para esta única experiencia», añadió Roxana Diaz Vanden-Bosch.

Así, entrelazando textos y reflexiones que conectan emocionalmente cada momento musical –que contempla obras de Puccini, Verdi, Giordano, Ponchielli, entre otros compositores–, la nueva producción ProEscénica que cuenta con el patrocinio de la Fundación Ibáñez Atkinson y la Embajada de Italia, propone un viaje emocional que explora temas como el arte, el deseo, la caída, la conciencia y la figura femenina en la ópera.

«Es una apuesta íntima y envolvente que se aleja del concierto operístico convencional para ofrecer un encuentro profundo, sensible y contemporáneo. Buscamos una nueva manera de acercar el repertorio lírico, combinando música y dramaturgia. Esta dimensión teatral del concierto lo convierte en un relato escénico donde la voz, la palabra y el gesto dialogan de manera orgánica», explica el director, Sebastián Muirhead, curador clásico de ProEscénica.

Por su parte, la actriz Nathalia Aragonese comentó que «esta oportunidad creativa es para mí un honor. Las puestas en escena que integran y experimentan me motivan muchísimo. Es un trabajo bello, sensible y muy emocionante».

«Mi rol es actoral y, desde lo dramatúrgico, encarno un cuerpo reflexivo que dialoga con los estados internos de las pasiones que contienen las arias. Es una apuesta que conversa escénicamente con lo brechtiano. La voz, el piano y la palabra son los instrumentos a disposición de la obra que la hacen disfrutable para todo espectador», destacó Aragonese.

Destacada carrera artística

Roxana Diaz Vanden-Bosch es cantante FIA (Fundación Ibáñez Atkinson) y una de las sopranos dramáticas chilenas con mayor proyección internacional.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en Europa, presentándose en escenarios de alto prestigio como el Teatro Regio di Parma, el Festival dei Due Mondi, el Teatro Pavarotti-Freni de Módena, el Palau de les Arts de Valencia, entre otros, interpretando roles emblemáticos del repertorio operístico.

Coordenadas

Miércoles 4 de marzo

19.30 horas

Duración: 60 min

Recomendada para T.E +12 años

Valor: $10.000

Centro Arte Alameda – CEINA

Arturo Prat 33, Metro U. de Chile

Entradas disponible en Passline AQUÍ

