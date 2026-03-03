Undercroft oficializa su regreso discográfico con el álbum The Killer Sword

Undercroft, nombre fundamental en la historia del death metal nacional, retoma su actividad discográfica con la publicación de The Killer Sword. Este nuevo trabajo llega a través de una alianza con NB Extreme Recordings, sello reconocido por su trabajo con exponentes destacados del género. La preventa oficial ya se encuentra activa para sus formatos en vinilo de 12 pulgadas y CD digipack.

Fundada en Santiago en 1991, la banda ha construido un legado sólido desde su debut con Twisted Souls. A lo largo de las décadas, han mantenido una identidad sonora que equilibra la agresividad técnica del death metal con matices del thrash, consolidándose como una de las piezas clave del circuito extremo en el Cono Sur.

Producción técnica y estética del nuevo material

El álbum se compone de nueve pistas producidas íntegramente por Rafael Dobbs, guitarrista del conjunto. La etapa de mezcla y masterización fue realizada por Martín Furia, actual integrante de los alemanes Destruction, con el objetivo de lograr un equilibrio entre los estándares de sonido actuales y la aspereza tradicional que caracteriza a la agrupación.

La propuesta visual de The Killer Sword estuvo a cargo de Carlos Aguilar, artista de Black Shadows Tattoos, cuya estética oscura complementa el concepto de esta entrega. Con este lanzamiento, el quinteto reafirma su vigencia en la escena internacional, sumando un nuevo capítulo a una trayectoria que incluye títulos históricos como Bonebreaker y Battle Of Demons.

Fuente: Undercroftdeathmetal.

