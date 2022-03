Con grandes creadoras Teatro a Mil conmemora un nuevo 8M

Para conmemorar este 8 de marzo, el escenario virtual teatroamil.tv trae de forma gratuita las palabras y pensamientos de grandes creadoras, reconocidas a nivel mundial, como la brasileña Christiane Jatahy, quien acaba de ser anunciada como ganadora del León de Oro de Teatro 2022, que recibirá en la Bienal de junio de este año.

El ciclo #SomosDiversas reúne clases magistrales, charlas y documentales en torno a las reflexiones de grandes mujeres creadoras que han participado en el festival Teatro a Mil y que estarán disponibles de manera gratuita en teatroamil.tv, desde el 7 al 30 de marzo. El especial, que también quiere ser un homenaje a las #MujeresCreadoras, incluye tres masterclass: de Jatahy, Sophie Calle y Manuela Infante. Dos conversatorios, con Laurie Anderson y Marina Abramovic, entre otros contenidos.

«Queremos iluminar a estas creadoras para conectar, desde lo sensible, la coherencia, la profundidad, la apertura. Para dar voz a la mirada de las mujeres del mundo, mostrando la diversidad que tenemos, cuestionando el orden binario y planteando un mundo soportado en la diversidad, la ética del cuidado y la interconexión para crear una sociedad y un mundo sostenible”, afirma Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil, al explicar la inspiración de este ciclo. “El teatro, y las artes escénicas, de la mano de estas creadoras son un motor para el cambio social”, agrega.

Christiane Jatahy, quien fue parte del Festival en 2020 con su obra “The Lingering Now”, protagonizó una clase magistral en la que habló de su carrera y los distintos temas que han marcado su trayectoria. En esa primera visita a nuestro país, la flamante León de Oro de Venecia explicó las motivaciones de la trilogía que dio inicio a su carrera en teatro: Una silla para la soledad, Dos sillas para el diálogo, Tres sillas para la sociedad. Y la relación entre el documental y la ficción, el actor y el personaje, “un poco para borrar estas fronteras”, dice ella. Son 65 minutos imperdibles para entender por qué el talento de esta mujer trascendió las fronteras de su natal Brasil.

Sophie Calle, artista conceptual francesa, visitó Chile con su instalación “Cuídese mucho”, con la que alcanzó notoriedad mundial al llevar a escena una carta de desamor. De ese montaje, con el que también estuvo en la Bienal de Venecia, Calle habla en la clase magistral que dio el 2 de febrero de 2019 en la Cineteca Nacional, donde además revisó su trayectoria artística, inspiraciones y principales trabajos, junto a un grupo de artistas e interesados del arte que participaron del encuentro.

Manuela Infante, dramaturga chilena, se ha ganado un espacio propio en la escena internacional. El año pasado estrenó tres obras en Europa, de las cuales “Las Metamorfosis” y “Cómo convertirse en piedra” llegaron a Matucana 100 como parte del Festival Santiago a Mil 2022. Con una carrera que está lejos de llegar a su tope, Infante tiene un mundo entero por explorar y plasmar con su disruptiva visión, convirtiéndose en un referente para los artistas nacionales. Si quieres profundizar en su forma de crear, te invitamos a ver la clase magistral de Infante, que está disponible en TeatroamilTV, parte de nuestro homenaje a grandes mujeres en la conmemoración del 8M.

“El arte debe incomodar, debe predecir el futuro, debe ser el oxígeno de nuestra sociedad, tiene que hacer preguntas”, es una de las frases que dejó la artista serbia Mariana Abramovich en un conversatorio realizado en del Festival Internacional Santiago a Mil 2021, donde seis de sus obras fueron presentadas por primera vez en Chile, a través de la plataforma Teatroamil.tv: The Current (2017), Nude with Sketeton (2005), The Onion (1996), The Lovers: The Great Wall Walk (1988), Golden Mask (1975) y Art must be beautiful, artist must be beautiful (1975). Esta interesante charla con la periodista Alejandra Villasmil (Artishock) también es parte del especial #SomosDiversas, de teatroamil.tv.

La psiquiatra Constanza Michelson es la encargada de llevar la conversación con Laurie Anderson, quien se ha desempeñado en distintas disciplinas artísticas, hace música, pintura, esculturas, instalaciones y teatro, pero se considera principalmente una narradora. Es famosa por ser pionera en la música electrónica y por haber inventado aparatos e instrumentos que utiliza en sus actuaciones. En este conversatorio de teatroamil.tv, la artista reflexiona en torno a la pandemia por Coronavirus y sus consecuencias.

El especial #SomosDiversas también incluirá microdocumentales, como el video homenaje a las creadoras nacionales Nuri Gutes, Paulina Mellado y Elizabeth Rodríguez.