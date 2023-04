«Inc0rrekt Lives Matter»: Exposición de Cebra Entertainment invita a votar por el referente «incorrekto» musical de la nueva generación

El 14 de abril se inauguró la exposición “INCORREKT LIVES MATTER” de Cebra Entertainment en Citylab del GAM (Santiago), donde asistieron distintos artistas urbanos.

En el evento se presentó la tesis de este proyecto multidisciplinario, que va en la búsqueda del referente incorrekto musical de la nueva generación.

En la muestra se pueden ver una serie de fotografías de las acciones que se realizaron durante marzo en Santiago, protagonizadas por actores que interpretaron a diversos referentes incorrektos de la música internacional, como Britney Spears, Michael Jackson, Kanye West, entre otros.

Una de las preguntas principales del argumento es: ¿Cómo se ven afectados los procesos creativos de los artistas en un sistema educativo donde se busca adoctrinar las mentes para que no existan cuestionamientos individuales ni colectivos?

Los experimentos sociales han sido una forma útil para observar y comprender los comportamientos de la humanidad en ciertas situaciones, incluso a veces revelan respuestas inconscientes de los individuos ante ciertos estímulos, señalan desde Cebra Entertainment, nuevo proyecto de la directora creativa Cebra.

La artista se encuentra realizando en Santiago, desde el mes de marzo, una serie de intervenciones en espacios públicos que llamaron la atención de los transeúntes.

Así, de forma inesperada, se vio a una joven igual a Britney Spears en su versión rapada y fuera de control en la entrada de Lollapalooza discutiendo con paparazzis; días más tarde otra performance se realizó en la pasarela de Costanera Center donde un grupo de jóvenes uniformados y con pelos de colores cantaron al ritmo de “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd del álbum The Wall publicado en 1979, donde se cuestiona la educación y cómo se priva del pensamiento crítico a las nuevas generaciones desde la formación sistemática.

También hubo un rodaje en el hall central del Museo Nacional de Bellas Artes con un coro gospel y un particular personaje.

«Sin duda, estas acciones tienen un halo de intriga pero el secreto pronto será revelado», apuntan en Cebra Entertainment.

Incorrekt es el tercer capítulo de la saga de Cebra Entertainment, en colaboración con My Gam Salon y alrededor de 200 artistas de diferentes disciplinas.

Recordemos que el año pasado, el segundo capítulo fue «Clon» en conjunto con el artista Pablo Chill-E, que se realizó en la misma fecha y en el mismo lugar.

