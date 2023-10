Iron Maiden regresa a Chile con The Future Past Tour

Tras sus aplaudidas presentaciones este año por Europa, en el oeste de Canadá y en el reciente PowerTrip Festival de California, la icónica banda británica IRON MAIDEN regresará a CHILE con su espectacular FUTURE PAST TOUR el próximo año.

El 27 de noviembre de 2024 volverán a actuar en el magnífico Estadio Nacional de Santiago, un recinto que tanto la banda como sus fans conocen muy bien, ya que han tocado allí cuatro veces, la última en 2019 como parte de la gira mundial Legacy Of The Beast World Tour, agotando las entradas con más de seis meses de antelación, lo que llevó a la adición de un show de arena con entradas agotadas, con la banda tocando para cerca de 80.000 fans. Además, por supuesto, Maiden también grabó su álbum en directo y la película del concierto, En Vivo! en 2011, como parte del Final Frontier World Tour.

La preventa con un 20% de descuento comenzará el martes 31 de octubre a las 12.00hrs y será exclusiva para clientes entel o pagando con tarjetas Scotia.

La venta general iniciará el jueves 2 de noviembre a las 12.01hrs. Ambas modalidades en Ticketmaster.cl

El bajista Steve Harris dice: «Estamos muy emocionados de llevar THE FUTURE PAST TOUR a Chile el próximo año. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más, y siempre nos ha encantado tocar allí. Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, ¡quizás incluso más! En esta gira tocaremos canciones nuevas tanto de Senjutsu como de Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en Sudamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que va a ser una gran experiencia. Nos vemos en 2024».

Su manager, Rod Smallwood, comenta: «THE FUTURE PAST TOUR es una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho nunca y tocar tanto material nuevo como canciones que no se han tocado en muchos años con una mezcla de las favoritas de los fans ha sido una gran experiencia tanto para los fans como para la banda este año. La energía ha sido increíble y no podemos esperar para llevar este espectacular e innovador show a nuestros maravillosos fans. ¡El Estadio Nacional, y Chile, es indiscutiblemente uno de nuestros lugares favoritos para tocar en cualquier parte del planeta! No veo la hora».

THE FUTURE PAST TOUR, que incluye canciones tanto del álbum de estudio más reciente de IRON MAIDEN, Senjutsu, como del álbum de 1986, Somewhere In Time, junto con otras favoritas de los fans, se presentó ante más de 750.000 fans en más de 30 conciertos con todas las entradas agotadas en toda Europa en el verano de 2023. La banda también actuó en el oeste de Canadá junto a su elogiada aparición en el Power Trip Festival de California este octubre. Con una de las producciones escénicas más espectaculares de la carrera de la banda, ha recibido críticas muy favorables en cada ciudad y país que IRON MAIDEN visitó.

