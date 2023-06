¿Quién es Tom Morello?

Un 30 de mayo como hoy, pero de 1964, nacía Tom Morello en Harlem, Nueva York. Su padre era el periodista y diplomático keniano Ng’ethe Njoroge y la historiadora Mary Morello, activista por la libertad de expresión en la asociación Parents for Rock and Rap (Padres de familia en apoyo al rock y al Rap, que se oponía a las restricciones impulsadas por Tipper Gore y el Centro de Recursos para Padres a la música popular. ¡Menuda cuna para un apóstol del Rock y el Rap!

Guitarrista, compositor, activista político, sociólogo por la Universidad de Harvard, comunicólogo de facto y actor, Morello es una de las figuras más relevantes del rap metalizado, o del metal rapeado. Nunca había llegado la música de protesta a los puestos de popularidad de MTV como lo hizo su banda, Rage Against the Machine, que lo mismo disparaba líricamente contra Wall Street, el complejo militar-industrial, y la ignorancia, por parte de las clases medias altas, de las dificultades vividas en las bases sociales .

Morello migró con su familia a Illinois a temprana edad. Desde muy joven se documentó historia y se sintió singularmente conmovido por las luchas civiles de su país y de Latinoamérica.

Desde muy joven aprendió a ensamblar guitarras a partir de pedacería. Creó un mediante un repertorio de texturas ásperas los efectos más extravagantes y ruidosos en la Guitarra Eléctrica; que algunos han comparado nada menos que con el Jimmy Page de ‘Whole lotta love», en que los backflips se llevaron a otro nivel .

Los orígenes

Tom Morello estuvo inmerso en la ejecución musical desde los tempranos ochenta; no en el ámbito del hair metal (aunque admiraba a KISS), que era el ímpetu dominante, sino en el funk y el progresivo. De hecho, una de sus primeras bandas, Electric Sheep, la formó nada menos que con Adam Jones en el bajo , quien más adelante sería el guitarrista de Tool.

Entre las potentes influencias musicales que nutrieron a Morello estuvieron Tommy Iommi (abuelo del Heavy Metal), Bruce Springsteen y Bob Dylan.

Por la parte del hip-hop, Run DMC y Public Enemy fueron influencias importantes, tanto en lo político como en lo rítmico.

Un poco antes de formar Rage Against the Machine, Morello formó parte de una banda llamada Lock Up, que sonaba un poco más a Living Colour o a Red Hot Chili Peppers.

Tom Morello en Lock Up

Rage Against the Machine se formó en 1991 a partir del nombre de una pieza que Zack De la Rocha había escrito previamente. La banda produjo 4 álbumes, 3 de ellos legendarios, que vendieron en conjunto 16 millones de discos, imperando soberanos sobre la esfera del rock de protesta, hoy en día tan difícil de hallar. Esas Letras que colocaban el dedo en la llaga de tópicos intratables en los noticiosos corporativos de mayor difusión internacional, ese video frente a Wall Street que terminó con el director Michael Moore detenido por la policía, fueron algunas de las piezas que hicieron insólito el éxito comercial de este grupo en un país como la Unión Americana.

Rage Against the Machine frente a Wall Street.

¿Qué llevó entonces a la disolución de esta extraordinaria banda?

Tom Morello nos otorga esta respuesta:

“Me acusaré primero que nada: » Fue una falta de madurez emocional, de poder lidiar los unos con los otros. Teníamos una visión política y los shows nunca se deterioraron, pero no podíamos llegar a acuerdos. Ello generaba sentimientos encontrados que dificultaban la creación de discos. Creo que había visiones encontradas sobre lo que había , sobre lo que debía haber, sobre lo que significaba formar parte de esta banda, y no reconciliamos (esas visiones). Entrevista con Lars Ulrich

Actualmente, hay una segunda reunión en curso de RATM, que hasta el momento no ha producido más que un concierto .

Audioslave, The Nightwatchman, Prophets of Rage

Tom Morello tocó la guitarra en Audioslave mientras vivió su vocalista,Chris Cornell. Su participación en esta súperbanda le permitió remontar el declive comercial que vivieron RATM y el Rock en general a partir del siglo XXI. ¿Fue Audioslave un deslavado grito de agonía?

Además,Tom Morello mantiene desde el 2003 un proyecto solista llamado «The Nightwatchman«, al que describe como «El Robin Hood Negro del siglo XXI. El álbum debut de este proyecto lleva por nombre «One Man Revolution», y sus piezas cantan el declive económico y social de California, la lucha sindicalista y la recuperación de la esencia de la libertad.

Resulta que un hombre y su guitarra aún pueden hacer toda la diferencia.

Otro súper grupo , de los muchos que ha formado Morello, es Prophets of Rage, donde participan el bajista Tim Commeford (RATM), el percusionista Brad Wilk (RATM, Audioslave), Chuck D (Public Enemy), DJ Lord (Public Enemy) y B-Real (Cypress Hill), agrupación militante que convoca a una filosofía combativa de la historia y al cuestionamiento de la apropiación burguesa de la cultura humana, tergiversada a través del molino irreflexivo de los grandes corporativos mediáticos.

Agrupación militante que convoca, en una palabra, a «desjoder el mundo»

datadura

Nombre: Thomas Baptist Morello.

Guitarras:

Guitarra mestiza «Arm the homeless» («armen a los indigentes).

Gibson Explore 2

Soul Power (era Audioslave)

Es el número 40 entre el top 100 de los mejores guitarristas guitarristas según la revista Rolling Stone.

Sellos: Sony, BMG, Epic, Interscope