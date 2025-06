Amarillos por Chile ratificó su posición con la Derecha y entregó apoyo a Evelyn Matthei para las presidenciales

Este jueves, tras su encuentro nacional, el partido Amarillos por Chile anunció su apoyo a la candidata presidencial de Derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos), lo que motivó la renuncia de varios de sus militantes, incluyendo a dos de sus fundadores: la exministra Soledad Alvear y el exdirigente DC Gutenberg Martínez.

En declaraciones a Radio Cooperativa, Martínez señaló que «con Soledad y otros amigos somos fundadores o cofundadores del partido Amarillos. Lo hicimos con la convicción de la necesidad de generar un partido de centro y, en esa perspectiva, esta decisión nos aparta de ese camino».

Por su parte, Soledad Alvear, en entrevista con The Clinic, argumentó que «yo no he sido nunca una persona de Derecha, y tampoco lo seré (…) Decidí que bueno, si esa es una decisión mayoritaria, yo no tenía nada que hacer ahí».

Otro que renunció -hace algunas semanas- fue el exministro Jorge Burgos, para quien «el apoyo a Evelyn Matthei, más allá de su legitimidad, no me convoca. No comparto el derrotero que tomó el partido, tampoco la adhesión a la candidatura de Matthei».

De acuerdo al comunicado oficial emitido por la colectividad, presidida por el diputado Andrés Jouannet (exDC), la decisión tomada «se cimenta en que la candidatura de Evelyn Matthei representa hoy la mejor opción para que Chile recupere su capacidad de desarrollo, su cohesión institucional y su esperanza de futuro».

Asimismo, anunciaron que participarán en las elecciones parlamentarias de este año con una lista propia.

🟡📝 Declaración de Amarillos por Chile. pic.twitter.com/XnIYJrBCFJ — Amarillos (@Amarillos_Chile) June 6, 2025

