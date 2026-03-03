Arica: Familia de adolescente Luis Pino Soto recibió carpeta de Comisión Rettig tras fallo judicial que lo reconoció como víctima de la dictadura

En una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hicieron entrega oficial de la carpeta de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rettig, a los familiares de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 15 años que desapareció cuatro décadas atrás en Arica durante la dictadura civil militar.

El acto se fundamenta en la sentencia dictada el pasado 28 de enero por el 19° Juzgado Civil de Santiago, la cual ordenó subsanar un error administrativo que impidió su reconocimiento como víctima de violación a los derechos humanos. Esto, porque el apellido de Luis fue transcrito como ‘Pinto’, en lugar de ‘Pino’.

Tras la entrega, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, recordó que «esclarecer los hechos que ocurrieron es un derecho que tenemos como sociedad, no solo las familias y personas afectadas de manera directa, sino que todas y todos».

«Dar cuenta y reconocer lo que sucedió es responsabilidad del Estado. Tras 40 años sin certezas, la familia de Luis Alberto recibe una respuesta a través de las diligencias realizadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda», agregó el director del INDH.

Desaparecido en 1986

Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas contra la dictadura de Pinochet y la derecha en todo el país.

Sus padres, Víctor Pino y María Soto, interpusieron entonces una denuncia por presunta desgracia, recibiendo en los días siguientes amenazas y hostigamientos.

Así, pese a los intentos de su familia para que Luis Pino fuera registrado como víctima de la dictadura, el error de transcripción impidió su reconocimiento hasta ahora.

El caso llegó el año 2024 al Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, cuyos profesionales descubrieron el error e interpusieron una acción declarativa ante el 19° Juzgado Civil de Santiago con los resultados ya señalados.

El Ciudadano