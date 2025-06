Boric reconoce a El Ciudadano y destaca el papel de la prensa alternativa

En una reciente entrevista, el Presidente Gabriel Boric, reconoció la labor desarrollada por el equipo de El Ciudadano en aras de reflejar las inquietudes de las y los chilenos, como parte de la diversidad editorial que debe existir en el país.

En el marco de la Cuenta Pública 2025, el Mandatario participó el pasado 5 de junio en el programa que se transmite por streaming Turno AM, durante el cual destacó el papel de la prensa alternativa.

«Hay un tema que me gustaría agregar y que está implícito digamos en esta visita, es la diversidad de los medios de comunicación. Yo creo que es muy deseable que existan medios con diversas líneas editoriales y que esas diversas líneas editoriales puedan reflejar también las diferentes inquietudes de la ciudadanía y hoy día, por lo menos en los medios tradicionales, hay muy poca de esa diversidad», planteó.

«Por eso, en medios de streaming como como este, pienso en no sé en Súbela, en lo que lo que ha hecho desde hace tanto tiempo El Desconcierto, El Ciudadano, son también tremendamente valorables. Así que felicitaciones por la pega que han hecho», afirmó en la entrevista.

Asimismo, el jefe de Estado expresó que espera que los medios alternativos sigan cumpliendo «muchos más» años de labor «por el bien de la democracia chilena».

«Yo soy una persona de izquierda»

Durante su participación en Turno AM, además de abordar los desafíos políticos actuales y las medidas anunciadas en la reciente Cuenta Pública, el Presidente se refirió a los más complicado de haber ejercido el poder en estos 4 años de gobierno.

Sobre el significado de la frase: ‘La duda debe seguir a la convicción como una sombra’, que se encuentra publicada en la biografía de su cuenta en la red social X, el Mandatario explicó que se trata de «un parafraseo» del escritor, filósofo y periodista Albert Camus.

«¿Qué es lo que significa eso?, que hay que alejarse de los fanáticos, hay que alejarse de aquellos que ante la evidencia no son capaces de cambiar de opinión. Hay que alejarse y combatir a quienes no son capaces de dudar de mismos. Eso no significa ser tibio, ni ambiguo respecto a sus principios. Yo tengo principios muy claros. Yo soy una persona de izquierda y he actuado en función de los principios que inspiran históricamente a la izquierda», afirmó Boric.

Puedes ver la entervista completa a continuación: