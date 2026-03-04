Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara manifestará «reproche» a EEUU por sanciones contra ministro Muñoz

Decisión fue tomada por la Comisión después de recibir al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz -uno de los afectados- y al canciller Alberto Van Klaveren, quienes participaron en una sesión especial para abordar este tema.

Autor: Absalón Opazo
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara respaldó un acuerdo para manifestar un «reproche» por la sanción impuesta por el Gobierno de EEUU a 3 funcionarios del gobierno chileno, en el contexto del proyecto de cable submarino «Chile-China Express».

Según consignó el boletín de la Cámara, la decisión fue tomada por la Comisión después de recibir al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz -uno de los afectados- y al canciller Alberto Van Klaveren, quienes participaron en una sesión especial para abordar este tema.

«El documento, que se encuentra en elaboración, busca expresar una queja contra la sanción impuesta por el país del norte, la cual se estimó arbitraria», señala la nota difundida por la Cámara.

La petición para respaldar el reproche la realizó el diputado Raúl Soto, quien manifestó, al igual que la mayoría de los parlamentarios, su solidaridad con el secretario de Estado.

«Es una sanción injusta y unilateral de EEUU, de carácter personal, por una decisión de Estado de Chile», señaló el diputado Soto.

Lee el reporte completo AQUÍ

El ministro Muñoz y el canciller Van Klaveren durante su exposición ante las y los diputados de la Comisión de RREE.

