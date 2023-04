Diputada Acevedo (PC), tras inicio de Comisión Investigadora de Incendios Forestales: “Debemos dilucidar las responsabilidades en este mega incendio”

La primera sesión de la Comisión Investigadora de Incendios Forestales se desarrolló esta mañana en el Congreso.

Comisión Investigadora de Incendios Forestales

Tras esta jornada de trabajo, la diputada María Candelaria Acevedo fijó las metas en torno a la labor al interior de la comisión especial. En esa línea sostuvo que espera “que se logre dilucidar las responsabilidades en la emergencia. Esto más allá de encontrar a las personas en específico que pueden haber provocado los incendios, ya que eso es materia penal, pero sí establecer responsabilidades a otro nivel, por ejemplo, en el rol de las forestales, quienes se muestran como afectadas por las pérdidas de monocultivo, pero que no asumen que sus planes de siembra y cosecha son parte del problema”.

Para ello, indicó que se han planteado invitar a distintas personas, siendo el primero de ellos el Director Nacional de Conaf, Christian Little. Agregó que “tenemos que invitar a los alcaldes de las comunas más afectadas por los incendios, además de ellos, los directivos de Senapred; y de Corma, a quienes será importante escucharlos en esta comisión investigadora, conocer el balance que tienen de la emergencia y por cierto, saber de primera fuente los planes de acción que tienen para el futuro”.

Sesiones en los territorios

Detalló, que no sólo tienen planificado extender invitaciones hasta el Congreso, sino que también han determinado sesionar al menos una vez en alguna de las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano.

Hacia una industria forestal sustentable

La diputada comunista apuntó más allá e indicó que espera que al finalizar el trabajo pueda tener proyectos ingresados que vayan en la línea de fortalecer la actual estructura de prevención ante los incendios, y por cierto, “cambiar la industria forestal tal como la conocemos hoy en día”.

En ese sentido señaló que hay varias cosas que le parece que son sumamente relevante y para lo cual se debe normar a la brevedad.

“Entre esos puntos destaco profesionalizar la Brife; establecer un compromiso real de las empresas forestales con la ciudadanía; también legislar sobre las fajas entre los predios y las casas, ya que actualmente eso no está normado en ninguna parte y sólo queda a criterio de los propietarios de los terrenos realizar esos cortafuegos”.

Finalmente insistió en la necesidad de cambiar el actual modelo forestal, ya que es una industria fundamental en la economía nacional, “pero su normativa no está acorde a los tiempos actuales, y donde por ejemplo, los proyectos no son sometidos a la evaluación ambiental y por ende, no hay planes claros de manejo. Eso debemos cambiarlo, generando una industria sustentable para el medio ambiente, y segura para las comunidades que viven en las cercanías de los predios forestales”, concluyó.

