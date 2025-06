El monumento del “11” que divide: Generales de Carabineros rechazan propuesta de ME-O de retirarlo

Un nuevo debate sobre los símbolos y la memoria histórica de Chile se ha abierto tras la propuesta que realizó el precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) de retirar el monumento «Gloria y Victoria», a los mártires de Carabineros, ubicado en la avenida Bernardo O´Higgins a la altura del 200, en la comuna de Santiago, bajo el argumento de que representa una evocación al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

La obra, esculpida por el artista chileno Héctor Román, fue inaugurada el 26 de abril de 1989 durante la dictadura de Augusto Pinochet, bajo el mando de Rodolfo Stange, entonces general director de Carabineros e integrante de la Junta Militar.

Según Enríquez-Ominami, la simbología del monumento —columnas alineadas que remiten visualmente al número 11— y su contexto histórico lo convierten en un «homenaje encubierto» al Golpe de Estado que dio inicio al episodio más oscuro de la historia chilena.

«A propósito del debate sobre estatuas, este monumento debe salir de la Alameda. Todo el respeto a los mártires de Carabineros, pero no podemos hacernos los tontos: representa el 11 de septiembre de 1973», afirmó el aspirante a la Presidencia como independiente, en un mensaje publicado en su cuenta en X, que acompañó con una fotografía de la obra conmemorativa, que consta de tres columnas que flanquean otra columna central que sostiene la escultura de una mujer.

«Chile necesita memoria, no homenajes encubiertos a la dictadura», planteó.

El Cuerpo de Generales de Carabineros reaccionó públicamente a la propuesta de ME-O. A través de una carta abierta firmada por su presidente, el general (r) Fernando Vera Oetiker, el organismo expresó su “categórico rechazo” a la idea de trasladar el monumento, asegurando que “es parte de la memoria institucional y del patrimonio nacional”, y que representa un homenaje a más de 1.250 carabineros caídos en actos de servicio.

De acuerdo con Vera, “utilizar políticamente este símbolo, especialmente en contexto electoral, resulta inaceptable”.

“La historia no se borra, la memoria no se negocia y los mártires no son tema electoral”, afirmó.

El planteamiento de Enríquez-Ominami también generó una reacción por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN).

“Marco, el monumento no sólo deber permanecer ahí, debe ser protegido y destacado”, partió señalando el jefe comunal, quien es excarabinero e integrante de una familia que cuenta con historia en la institución, afirmando que la obra conmemorativa no tenía “nada que ver” con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“Es una alegoría a la gloria y a la victoria que alcanzan aquellos que dieron su vida en actos de servicio a la Patria y por ende por la ciudadanía”, argumentó en un mensaje publicado en X, al tiempo que destacó que conocía a varios mártires de Carabineros “homenajeados ahí, y merecen no solo un homenaje, también el respeto“.

Según el edil, Gloria y Victoria, “no es un monumento político“.

En la misma red socia, ME-O ofreció una respuesta al emplazamiento de Desbordes en la que reiteró su respeto a los mártires de Carabineros, pero insistiendo en que Chile necesita símbolos que unan, no que profundicen las heridas del pasado

“Los mártires de Carabineros merecen respeto y un homenaje que una al país, no que lo divida“, afirmó el exparlamentario.

Planteó que “negar que el actual momento —con forma de un enorme ’11— evoca el Golpe de Estado y todo lo que nos divide es simplemente cerrar los ojos”.

Un monumento que no celebre el Golpe

En otro mensaje, el aspirante a La Moneda ratificó su propuesta y planteó que de resultar electo presidente de la República reemplazará el monumento por uno que permita honrar la memora de los mártires de la institución policial y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, sin representar un símbolo encubierto para celebrar el golpe de Estado de 1973.

«Lamento que se hayan molestado, pero cuando sea Presidente vamos a reemplazar ese monumento por uno que honre a los mártires de Carabineros y su compromiso con los DDHH y no uno que celebra el Golpe. Eso no representa los valores democráticos que encarna Carabineros», indicó.

«Firma en http://Patrocinantes.servel.cl para hacerlo realidad», cerró ME-O, quien se encuentra en campaña para recolectar las 35.000 firmas necesarias que le permitan postularse nuevamente a La Moneda.

La iniciativa del precandidato presidencial dejó abierto un debate sobre los símbolos presentes en el espacio público y su carga histórica, mientras que para un sector el monumento ·Gloria y Victoria» representa un homenaje a los carabineros caídos; para otros, es un símbolo que glorifica un episodio oscuro aún presente en la memoria colectiva.