Familiares de Ejecutados Políticos exigen apurar expulsión de Fernández Larios para que enfrente la justicia en Chile

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración pública tras la detención de Armando Fernández Larios en Estados Unidos “con fines de expulsión”, hecho que —según el comunicado— vuelve a poner sobre la mesa “la vigencia irrestricta de los derechos humanos” y la urgencia de verdad y justicia por crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar.

En el texto, la AFEP sostiene que la expulsión aparece como “el camino más expedito” para que Fernández Larios pueda ser juzgado en Chile. Por eso, llaman a las autoridades a tomar “acciones concretas y urgentes” para que la medida se materialice “a la brevedad”, remarcando que los procesos de extradición, “largamente tramitados”, no han logrado su objetivo e “han impedido” que sea traído al país para enfrentar a la justicia.

Expulsión de Fernández Larios a Chile: la vía “más expedita”, según la AFEP

La declaración detalla que Fernández Larios —ex agente de la DINA— está vinculado a diversos episodios por los que existen solicitudes de extradición, entre ellos casos por crímenes cometidos en La Serena, Calama y Pisagua. Además, es requerido judicialmente por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria y por el crimen del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt.

El texto también recuerda que Fernández Larios fue condenado a siete años por la justicia estadounidense, pero que “sólo cumplió cinco meses de prisión tras un acuerdo con los fiscales”. Para las agrupaciones firmantes, este nuevo escenario abre “una esperanza concreta” de romper con la impunidad que —afirman— se ha extendido por décadas.

“Garantía de no repetición”: verdad y justicia a 52 años

En la declaración, las familias recalcan que, a 52 años de los hechos, siguen luchando “incansablemente” por una justicia que —plantean— se les ha negado. La exigencia, agregan, busca consagrar el principio de la “garantía de no repetición”, con un llamado a que el Estado actúe con urgencia para que la expulsión de Fernández Larios a Chile se concrete y el ex agente responda ante tribunales.

El documento cierra subrayando que la noticia “renueva las esperanzas de verdad y justicia” y cuenta con adhesión de múltiples organizaciones y agrupaciones territoriales, entre ellas la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la ANEF y la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), además de redes y corporaciones de memoria a nivel nacional, cuyas organizaciones detallamos a continuación: