Gobernador Mundaca por aprobación de primera etapa de ampliación portuaria en Valparaíso: «Una buena noticia»

Este martes 3/3, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso aprobó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto «Terminal Cerros de Valparaíso» (TCVAL) impulsado por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).

De acuerdo a lo informado, los integrantes de la comisión concluyeron que la iniciativa «cumple con la normativa vigente», destacando que «sus impactos están debidamente mitigados y compensados», tal como había señalado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Con esto, el proyecto obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable tras la reevaluación de los componentes de medio humano y paisaje.

Ahora, los pasos a seguir contemplan la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos que comprenderán las obras de la Etapa 2 de la ampliación portuaria, instancia que debería ingresar al sistema de evaluación ambiental durante el transcurso de este año.

Tras la aprobación, el Gobernador Regional y presidente del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto, Rodrigo Mundaca, calificó la decisión como «una buena noticia», destacando que la expansión del Puerto Valparaíso (el T2) «es un trabajo y un propósito que se viene desarrollando hace mucho tiempo».

«A mí me toca presidir el Consejo de Coordinación del Puerto Valparaíso y lo que hemos dicho es que la expansión del puerto tiene que hacerse de manera sustentable, racional, de la mano de las ciudades, no a expensas de la ciudad», planteó la autoridad regional.

«Y hoy día», agregó el gobernador Mundaca, «ese estudio de impacto ambiental efectivamente daba cuenta de eso, de que la expansión iba a ser racional, sustentable y amigable con el medioambiente y con las ciudades».

«Por tanto, es una buena noticia que nos permite seguir avanzando y seguir trabajando por el bienestar de todas y todos quienes habitan la región de Valparaíso y particularmente, la ciudad de Valparaíso», concluyó Rodrigo Mundaca.

Por su parte, el delegado presidencial Yanino Riquelme, dijo que la aprobación es «un hito en el fortalecimiento de nuestra infraestructura estratégica».

«Estamos hablando de un nuevo terminal que permitirá recibir naves de mayor tamaño, aumentar la capacidad de transferencia de carga y generar cerca de 2.500 empleos, dinamizando la economía regional», detalló Riquelme, quien también resaltó que la iniciativa viene acompañada de nuevos espacios para la Ciudad Puerto.

«Está el Paseo Malecón, la Plaza del Mar y un nuevo ascensor El Arrayán, que sin duda contribuirán al desarrollo de una ciudad que se merece avanzar en crecimiento con sostenibilidad», indicó el delegado presidencial.

Seguiremos informando.