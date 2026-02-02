No es talla: ¿vives cerca de un humedal y no cachai? Así lo reconoces y lo defiendes

Hoy, 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial de los Humedales, una fecha que nace con la firma de la Convención de Ramsar en 1971 y que reconoce a nivel internacional el valor ecológico, social y jurídico de estos ecosistemas. Chile se sumó a este compromiso el 27 de noviembre de 1981, y desde entonces la idea es una sola: poner en vitrina por qué los humedales importan para la vida cotidiana. Y ojo al charqui: no hablamos solo de “naturaleza bonita”, sino de agua, seguridad, salud y futuro.

Si quieres aportar de verdad (más allá del posteo), acá tienes una guía express sobre cómo reconocer un humedal y defenderlo sin perderte en la letra chica.

Cómo reconocer un humedal y defenderlo: señales rápidas para identificarlo

Un humedal es un lugar donde el agua manda: puede haber agua visible todo el año o aparecer por temporadas, pero el suelo y la vegetación te delatan que ahí hay vida adaptada a la humedad.

Checklist express (si marcas varias, probablemente estás frente a un humedal):

Hay agua estancada o de lenta circulación , aunque sea por meses específicos del año.

, aunque sea por meses específicos del año. El suelo está blando, oscuro o saturado (como “esponja”).

(como “esponja”). Ves plantas típicas de zonas húmedas: juncos, totoras, pastos altos u otra vegetación que “ama” el agua.

u otra vegetación que “ama” el agua. Aparecen aves (garzas, taguas, queltehues, patos), incluso en pleno entorno urbano.

(garzas, taguas, queltehues, patos), incluso en pleno entorno urbano. Hay insectos y anfibios: zancudos, libélulas, ranas (cuando existen), y mucha microvida.

y anfibios: zancudos, libélulas, ranas (cuando existen), y mucha microvida. Se siente un cambio de temperatura : el lugar suele estar más fresco o húmedo que el cemento alrededor.

: el lugar suele estar más fresco o húmedo que el cemento alrededor. Existe conexión con un estero, canal, laguna o napas (aunque no siempre se ve).

(aunque no siempre se ve). El agua “desaparece” lento: el terreno absorbe y libera (por eso ayudan ante inundaciones).

Aves acuáticas —patos, taguas y garzas— se refugian en el Humedal de Mantagua, un ecosistema clave para la biodiversidad y la regulación hídrica de la zona. Foto: Mauricio San Cristóbal.

Por qué importa: no es poesía, es infraestructura natural

Los humedales ayudan a regular el agua (guardan y liberan), sostienen biodiversidad y aportan a la adaptación al cambio climático. Traducido a la vida real: pueden amortiguar anegamientos, reducir impactos de olas de calor y mantener un equilibrio ecológico que termina influyendo en la calidad de vida de barrios completos. En simple: cuidarlos es cuidarnos.

Las amenazas más comunes (las de siempre)

Si vives cerca de un humedal, probablemente ya viste alguna de estas:

Rellenos con escombros o tierra “para ganar terreno”.

con escombros o tierra “para ganar terreno”. Basura y microbasurales (que después se vuelven plaga y foco sanitario).

(que después se vuelven plaga y foco sanitario). Drenajes y canalizaciones que lo “secan” de a poco.

que lo “secan” de a poco. Cercos y loteos que privatizan el acceso o fragmentan el ecosistema.

que privatizan el acceso o fragmentan el ecosistema. Mascotas sueltas y tránsito de vehículos que destruyen nidos y vegetación.

y tránsito de vehículos que destruyen nidos y vegetación. Incendios y quemas ilegales (devastación directa, humo y pérdida de fauna).

Cómo reconocer un humedal y defenderlo: qué hacer si ves daño

Aquí va un camino corto, de lo más inmediato a lo más estratégico:

Registra sin exponerte

Fotos, videos, fecha y hora. Ideal: un punto de referencia claro (calle, puente, coordenadas). Sin enfrentarte con nadie: tu seguridad primero. Arma un “mini expediente”

Un archivo compartido con vecinas y vecinos: qué pasó, cuándo, dónde, quiénes lo vieron. La constancia pesa. Denuncia por las vías formales

Parte por tu municipalidad (medio ambiente/inspección) y, según el caso, escala a instituciones competentes como la Superintendencia del Medio Ambiente o el Ministerio del Medio Ambiente. Si hay riesgo de incendio o afectación forestal, considera también CONAF. En temas de agua (intervención de cauces, drenajes), puede corresponder a la Dirección General de Aguas. (Si no sabes cuál aplica, denuncia igual: lo importante es dejar registro y pedir derivación.) Pide información: la clave es la evidencia

Solicita permisos, resoluciones o antecedentes de obras. Cuando hay papeles, se puede discutir con hechos, no con frases al peo. Organiza comunidad, no funa

Una reunión breve, un recorrido y un punto de contacto. La presión sostenida (y bien documentada) rinde más que el incendio de un día. Haz visible el valor del humedal

Señalética comunitaria, actividades educativas, registro de aves, limpieza coordinada (con cuidados para no dañar nidos). Que el lugar se entienda como bien común. Mete el tema donde duele: decisiones públicas

Participa en consultas, planificación urbana y procesos ambientales cuando existan. La defensa real se juega en cómo se aprueban (o frenan) proyectos y obras.

En tiempos de crisis climática, proteger humedales no es “capricho verde”: es interés público. Si hoy quieres aportar, parte por lo básico: cómo reconocer un humedal y defenderlo en tu comuna. Porque cuando el agua falta, cuando el calor golpea o cuando la ciudad se inunda, estos ecosistemas suelen estar haciendo la pega en silencio… hasta que los borran del mapa.