Harold Mayne-Nicholls confirma candidatura presidencial : «Saldré a buscar las 135 mil firmas»

El expresidente de la ANFP reconoció haber hablado con 11 o 12 partidos políticos para evaluar un respaldo a su candidatura. Sin embargo, terminó optando por ir como independiente: "Yo nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he estado involucrado en nada, entonces creo que lo lógico es mantener esa independencia. Si antes se podía dialogar y llegar a acuerdos todos, ¿por qué no llegar a un acuerdo, juntando a todo el contingente de partidos?", declaró.