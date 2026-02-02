Henry Boys querellado por violencia intrafamiliar: Suegra lo acusa de haberle «reventado» la espalda

Según consignó un reporte de Radio Biobío, la mujer de 52 años interpuso el pasado 23 de enero una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra Henry Boys, por los delitos de "lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar".

Un reporte de Radio Biobío dado a conocer este domingo 1 de febrero, informó que la suegra del abogado de extrema derecha Henry Boys presentó una querella en su contra por violencia intrafamiliar.

De acuerdo a la información publicada por la emisora, citando documentos judiciales, los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2025, durante el cumpleaños de Boys.

Ese día, su suegra, Paula Budinich Villouta, habría entrado «sin su autorización» al patio de la casa en la que él vive con su esposa y la hija de esta última en Las Condes. Dicha situación causó el «fastidio» del abogado conservador, según consigna la investigación de Radio Biobío.

«Las agresiones le habrían causado distintas lesiones en la columna a su suegra. Por esta razón, el pasado 23 de enero la mujer de 52 años interpuso una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra Henry Christopher Boys Loeb por los delitos de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar», indica la publicación.

Lee el reportaje completo AQUÍ

Seguiremos informando.

