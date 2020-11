Intentan secuestrar a profesora que increpó a Marcela Cubillos en 2019

Inés Tapia, la profesora que se hizo conocida por increpar a Marcela Cubillos en junio de 2019, sufrió un intento de secuestro. Así lo denunció el Movimiento de Mujeres Joan Jara a través de sus redes sociales.

“Hoy denunciamos públicamente que nuestra compañera Inés Tapia, parte fundamental del Movimiento de Mujeres Joan Jara, fue abordada violentamente por tres sujetos que se movilizaban en un vehículo Nissan V16, de tres colores (rojo al costado, negro por atrás y blanco el resto), sin patente”, indicó la agrupación en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 31 de octubre, alrededor de las 16:20 horas aproximadamente, en la intersección de 5 de abril con las rejas.

El Movimiento de Mujeres Joan Jara acompañó su denuncia de dos imágenes. La primera es del momento en que los tres sujetos abordaron violentamente a Inés Tapia.

En la segunda imagen, captada por las cámaras de seguridad, se puede observar al mismo auto Nissan V16, pasando por fuera de la casa de la profesora.

“Ante la cobardía de estos hechos, advertimos que no quedarán impune, ya se han tomado todas las acciones legales y los resguardos de seguridad necesarios para dar tranquilidad a nuestra compañera”, aseguró el Movimiento de Mujeres Joan Jara.

Funa a Cubillos

El 23 de junio de 2019 la profesora Inés Tapia increpó a Marcela Cubillos al encontrársela en el Cementerio General .

Tapia se volvió viral tras grabar con su celular a la entonces ministra de Educación mientras le decía que era una «incompetente».

“La displicente, la que no tiene ni herramientas ni competencia”, “la vergonzosa Cubillos, la que le quedó grande el poncho, la que no sabe responder a los docentes”,” a quien no le importa la educación pública, quien no pone ni cara de vergüenza por dejar a los profes anulados y “la incompetente, la incompetente, renuncia Cubillos, renuncia”, son algunas de las palabras que pronunció Tapia mientras interpeló a Cubillos en el camposanto.

“Iba al Cementerio y me encuentro con la ministra Cubillos. Soy docente que lleva tres semanas en paro, también he sufrido, como muchos de los profesores, la indiferencia de Cubillos, su displicencia, su ausencia frente a estas demandas en tres semanas que son bastante angustiantes”, declaró en esa oportunidad la profesora a Cooperativa, para relatar cómo sucedieron los hechos.