Jeffrey Epstein exploró negocios en Chile junto a exbanquero que visitó su isla

Numerosos correos electrónicos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan contactos entre el pederasta Jeffrey Epstein y un conocido inversionista vinculado a la banca de nombre Todd Meister, quien habría mantenido intereses comerciales en Chile.

Tal como expone el sitio venezolano El Carabobeño, Meister, ligado anteriormente a Lazard Freres, fue mencionado en «la demanda judicial de la ahora fallecida Virginia Giuffre (víctima de Epstein) contra Ghislaine Maxwell», siendo identificado como alguien que podría tener conocimiento de las conductas de tráfico sexual atribuidas a la pareja.

Los documentos, revisados y traducidos por Verdad Ahora, dejan entrever que el magnate procesado por delitos sexuales tomó interés en un proyecto de energía solar impulsado por una firma de nombre Mission Power LLC, la cual buscaba «adquirir, desarrollar y operar hasta 1.000 MW en plantas de energía solar» en el desierto de Atacama, enfocándose en posibles clientes del área minera.

Ayer, tras ser mencionado en un correo que formó parte de la misma liberación, el empresario chileno Andrónico Luksic, quien posee intereses mineros en la Región de Antofagasta, negó tener relación con Jeffrey Epstein. «Que quede muy claro: jamás he estado ni me he relacionado con Epstein. No tengo ningún vínculo con esa red de delincuentes», señaló.

SOCIO ENIGMÁTICO

Según consta en un documento alojado en la casilla de Epstein (ver aquí), al año 2012, la compañía Mission Power (o «MP») declaraba operar oficinas en Nueva York y Santiago de Chile, asociando su fundación a Todd Meister «de Meister Global, y a los directores de Caravel Wind Ventures Limited».

Esta última es descrita como «un holding independiente de energía renovable que fue creado en 2010 para adquirir y co-patrocinar/desarrollar un proyecto eólico de hasta 460 MW en el sur de Chile», el cual aspiraba a convertirse en «el parque eólico más grande de América Latina». En páginas posteriores se revela que dicha planta estaría ubicada en la comuna de Lebu, Región del Bio Bio.

«Para minimizar los riesgos en el desarrollo, ejecución y (de carácter) operacional, MP ha formado una alianza estratégica con una compañía instalada en EEUU (el ‘socio estratégico’)», versa el registro, sin que sea posible conocer el nombre de esta entidad privada, ya que fue censurada en la desclasificación gubernamental.

La liberación del DOJ también tachó una página entera con negro asociada al perfil del principal proyecto impulsado por la compañía de Meister. Sin embargo, el texto precisa que, en ese momento, se esperaba un período de 18 años de «madurez, incluyendo nueve (9) meses de construcción».

Más adelante, una plana completa da cuenta de los integrantes del grupo impulsor de la iniciativa: el chileno Anibal Palma, quien se presenta como alguien vinculado a Quantek Asset Management (QUAM), Pali Capital Inc. e Inverlink USA Inc., además de co-gestor de la iniciativa eólica de Lebu; Jason Papastavrou, fundador de ARIS Capital Management y empleado del Deutsche Asset Management; y Apostolos Peristeris, ligado a Compuware Corporation.

Imagen: Verdad Ahora.

VIAJE A CHILE

Analizados los correos disponibles hasta ahora, se colige que el documento que describe los planes de Mission Power fue enviado por Todd Meister a Jeffrey Epstein el 23 de agosto de 2012, cuando el primero le adjuntó un PDF llamado «Plan General de Negocios de Mission Power», con el mensaje: «Por favor confirma la recepción» (ver aquí).

Posteriormente, Epstein remite al inversionista un correo de fecha 18 de septiembre de 2012, en el que pregunta: «¿Documentos solares de Chile?» (ver aquí).

Además aparece un registro anterior, fechado el 5 de septiembre del mismo año, donde la asistente del multimillonario, Lesley Groff, reenvía a Epstein un archivo Word originado de Meister con el asunto «NDA» (Acuerdo de Confidencialidad), señalando: «Este es el confi… Pls (por favor) confirma» (ver aquí).

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2012, Jeffrey Epstein retoma contacto con Todd Meister y le pregunta: «¿Cuándo vas a Chile?«. Un día más tarde, Meister le contesta: «Vamos juntos» (ver aquí).

El mismo día, Meister vuelve a tomar contacto con Epstein y se explaya sobre el tenor de la consulta: «Esperando que el directorio apruebe el acuerdo. Podríamos ir a ver los activos y divertirnos. También… (ilegible) una opción para el 31% del último parque eólico en Chile que está siendo construido por una compañía india respaldada por black stone llamada nfl (sic)» (ver aquí).

LLEGADA A LA ISLA

Cerca de una semana después del intercambio sobre negocios en Chile, las comunicaciones electrónicas dan cuenta de un viaje realizado por Todd Meister a la isla de Jeffrey Epstein -la cual ha sido señalada como un centro de los abusos-, oportunidad en la que Meister habría asistido en compañía del empresario venezolano Francisco D’Agostino.

El 1 de octubre de 2012, la asistente del magnate le escribe: «Todd Meister llamó para confirmar que irá a la isla mañana con su amigo venezolano y que Larry los irá a buscar en helicóptero a su arribo» (ver aquí).

Como ya han informado medios caribeños, un correo posterior atribuido al propio D’Agostino aborda una propuesta para organizar una visita de Epstein a Venezuela que incluiría encuentros con figuras prominentes del sector financiero y estatal venezolano. Otras conversaciones dan cuenta de ofrecimientos de concesión petrolera y una consulta de Epstein sobre qué hacer si Hugo Chávez fallecía.

*Articulo publicado originalmente por Verdad Ahora.