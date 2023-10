Judoka chilena Judith González ad portas de los Panamericanos 2023: «Voy con todo, no tengo nada que perder»

Chile está a punto de presenciar uno de los eventos deportivos más esperados del año: los Juegos Panamericanos 2023, y entre los atletas que llevarán la bandera del país se encuentra Judith González, una talentosa judoka que está lista para enfrentar a los mejores del continente en la competición de judo.

Judith González es funcionaria de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC) de la Universidad de Chile y ha dedicado gran parte de su vida al judo, demostrando ser una fuerza a tener en cuenta en la escena internacional de este deporte de combate.

Con un historial de éxitos en campeonatos nacionales e internacionales, González ha demostrado su habilidad y determinación en el tatami. De hecho, hace pocos meses volvió con medalla de plata de los Juegos Suramericanos de Asunción 2023.

También, como técnico en enfermería, González lleva 2 años como encargada de primeros auxilios en el Polideportivo Juan Gómez Millas. Según cuenta ella misma, pertenece hace muchos años a la familia de la U. de Chile, pues su padre, Carlos González, fue entrenador de la selección de judo la Universidad hasta su fallecimiento, responsabilidad que luego tomó su madre, Judith Jaque. Ambos fueron seleccionados nacionales de judo.

Por esta razón, Judith González no solo competirá por la gloria personal, sino que también llevará el orgullo de Chile, de la Casa de Bello y de su familia a cada enfrentamiento en este prestigioso torneo.

Sobre su participación en los Juegos Panamericanos 2023, la deportista afirma que representa un hito importante en su carrera deportiva y comparte sus pensamientos sobre la preparación que ha realizado: «He trabajado duro durante años y he enfrentado desafíos que me han hecho más fuerte. Estoy emocionada por representar a Chile y a la Universidad, y competir en un evento tan importante».

A continuación, una breve entrevista a una de las promesas de medalla que tiene Chile para este certamen.

-En la cuenta regresiva para los Panamericanos, ¿cómo te sientes?

«Con las ganas y el ánimo intactos. Preparando lo que viene, estudiando a las competidoras que van a venir, aunque el judo es bien impredecible en ese sentido, todo depende de cómo amaneciste, de qué sorteo tuviste y, además, puedes tener un combate de diez minutos como puedes tener un combate de diez segundos. Así que por eso hay que ir bien clara con la estrategia, hay que tener las cosas bien ordenaditas y eso es lo que estoy trabajando. Ordenarme un poco y calmar un poco esa ansiedad de ¿qué hago?»

-De todas maneras, ya tienes experiencia compitiendo a alto nivel, estos son tus terceros juegos y estás de local…

«Sí, eso es un punto a favor que tengo, pero también es un poco en contra porque yo digo ‘ya, pero: ¿cómo no se me van a dar?’ Tengo el presentimiento de que todo se va a dar, pero no quiero dejar nada al azar y, por lo mismo, he ido a Brasil por dos semanas para terminar de concentrarme bien, poder entrenar un poquito más fuerte, mirar más o menos lo que me falta y afinar los últimos detalles. Al final puede ser un poquito más de carga antes de los juegos para quedar bien mentalmente».

-Eres una de las favoritas del team de la U. de Chile para medalla. ¿Cómo lo ves?

«Sí, eso es lo que me han dicho y más nerviosa me pongo. Porque en todos los juegos que he ido trabajando para la U. de Chile he traído medallas. Voy con todo, no tengo nada que perder. Pero me lo tomo con calma, a mí no me gusta hablar de resultados porque soy un poco supersticiosa. Llevo muchos años esforzándome, llevo muchos años intentándolo y bueno, ahora se me está dando y no es porque se me dé porque tengo más suerte, se me da porque realmente me preparé para hacerlo. Ha sido un trabajo de mucha constancia y mucha insistencia y de cabeza dura. Ahora se me está dando y yo creo que voy a aprovechar esto para poder dar el paso que quiero».

-¿Cómo ha sido el apoyo de la Universidad en este tiempo?

«Este es mi segundo año oficial ya trabajando aquí, pero yo llevo mucho tiempo vinculada a la U. de Chile. Mi papá era entrenador de la selección de la U desde el 2010. Mi papá fallece el 2017 y mi mamá se queda con la selección, y yo entro a trabajar en enero de 2022 como técnico en enfermería. Me gusta mi pega, yo hago primeros auxilios en deportes acá en el polideportivo. Es algo que yo había estudiado y llevo muchos años compitiendo y es, más o menos, mi zona. Me di cuenta que aportaba bastante, que había un espacio donde crecer laboralmente, donde poder aprender, que era una buena oportunidad. Y quiero terminar enfermería en algún momento».

«Todos se han portado muy bien conmigo, mis compañeros, todos los directores. Comencé con 22 horas y ahora me aumentaron a 44 horas, pero aún así no es suficiente porque el polideportivo tiene tantas disciplinas deportivas que se accidenta gente todo el día. Por ejemplo, ahora se ve muy tranquilo, pero en cualquier momento alguien se cae o se pelea».

-Finalmente, ¿cómo han reaccionado las y los alumnos deportistas del Polideportivo con tu nominación?

«Felices, como saben que soy competidora, me tratan bien siempre. Cuando salió la nómina oficial, un grupo de alumnas me llevó regalos y muchos me han dado sus buenos deseos. La comunidad Uchile me trata bien, mi vida Uchile ha sido feliz».

