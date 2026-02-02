Kast inicia gira ideológica en Europa: Se reunirá con líderes de derecha de Italia y Hungría

Mandatario electo también estará presente en la "Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión", evento organizado por el Political Network for Values (PNV) y auspiciado por los grupos de extrema derecha europea Patriots y European Conservatives and Reformists Group (ERC).

Autor: El Ciudadano
Este lunes 2/2, el presidente electo de Chile José Antonio Kast partió a una mini gira a Europa que ha sido calificada como «puramente ideológica», pues solo considera reuniones con personeros políticos afines a la extrema derecha: Viktor Órban, primer ministro de Hungría, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, a lo que se suma su participación en un foro de ultraconservadores europeos en Bélgica.

Así, lejos, de ser «estratégica» como ha sido presentada por parte de la prensa chilena, desde una mirada crítica es evidente la irrelevancia geopolítica que tienen en estos momentos Hungría e Italia, respecto a otros países de Europa, como Reino Unido, España, Francia y Alemania, tanto en el actual tablero mundial como respecto a los intereses propios de Chile como país.

Según declaró el mismo Kast antes de partir, su viaje tiene por objetivo conocer las políticas represivas que han implementado Hungría e Italia contra la inmigración, misma motivación que lo llevó recientemente a El Salvador y a República Dominicana.

Foro de extrema derecha europea

Además de sus reuniones con Órban y Meloni, Kast también dirá presente en la «Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión» que tendrá lugar en Bélgica.

Se trata de un evento organizado por el Political Network for Values (PNV) y auspiciado por los grupos de extrema derecha europea Patriots y European Conservatives and Reformists Group (ERC). Según se informó, en este encuentro participarán políticos y representantes civiles de más de 35 países, además de los presidentes de los principales bloques parlamentarios conservadores de Europa.

El retorno de Kast a Chile está programado para el viernes 6 de febrero.

