«La condición de salud no borra la gravedad del delito»: Senadora Campillai reiteró su rechazo al proyecto que busca excarcelar a reos mayores de 70 años «por motivos de salud»

La senadora Fabiola Campillai reiteró su rechazo al proyecto de ley, presentado por parlamentarios de derecha, el cual busca permitir la excarcelación de reos mayores de 70 años que sufran, por ejemplo, enfermedades terminales.

«Hoy retomamos el trabajo en el Senado tras el receso legislativo donde, lamentablemente, nos encontramos con un nuevo intento de votar y aprobar este mal proyecto», manifestó la legisladora, quien solicitó el aplazamiento de la votación de la iniciativa, lo que fue aceptado de acuerdo al reglamento.

Para la senadora Campillai, «es innegable que nuestro sistema penitenciario requiere reformas urgentes; la crisis de seguridad es, sin duda, la prioridad que la ciudadanía en cada rincón de Chile nos exige resolver con determinación. Sin embargo, ante esta urgencia, cabe preguntarnos: ¿Cómo se condice la demanda por mayor seguridad con un proyecto de ley cuyo único efecto real es excarcelar a criminales de alta peligrosidad?»

En este punto, la parlamentaria aseguró que «se intentará revestir esta propuesta de ‘humanidad’, apelando a la edad o al estado de salud de los internos. Pero seamos claros: la condición de salud no borra la gravedad del delito ni puede ser moneda de cambio para desmantelar la rigurosidad de la justicia. La verdadera humanidad radica en proteger a las víctimas y no en otorgar impunidad a los victimarios», enfatizó la senadora Campillai.

Proyecto «a la medida» de reos de Punta Peuco

Como se ha informado previamente, múltiples voces han alertado que este proyecto está hecho «a la medida» de los reos de Punta Peuco, muchos de los cuales tienen más de 70 años de edad, y que cumplen distintas condenas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura civil militar (1973-1990).

Al respecto, la senadora Fabiola Campillai reiteró que la propuesta forma parte de una «estrategia política evidente».

«Debemos ser plenamente conscientes de la gravedad que reviste este proyecto. No solo estamos ante un acto de revictimización de hombres, mujeres y niños, sino ante una estrategia política evidente. Esta iniciativa parece diseñada para allanar el camino a una agenda de impunidad bajo el próximo gobierno entrante, quien no dudará en instrumentalizar esta ley para liberar a criminales de lesa humanidad y, con ellos, abrir las puertas a violadores, asesinos y pedófilos», planteó la legisladora.

«Legislar para liberar criminales es traicionar el mandato de protección que le debemos al país. Nuestra prioridad debe ser el bienestar superior de las víctimas y de las familias chilenas que claman por justicia y seguridad real», insistió la senadora de la Región Metropolitana.

Recordemos que este cuestionado proyecto, presentado por los senadores de derecha Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic, Luz Ebensperger y Carlos Kuschel, no cuenta con el apoyo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, explicó que, de entrada, la propuesta entra en contradicción con el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificada y adherida por Chile desde el año 2009.

El secretario de Estado entregó cifras decidoras al respecto: entre los posibles beneficiarios habrían 370 condenados por crímenes de lesa humanidad y 365 condenados por delitos comunes. Dentro de este último grupo, 192 reos cumplen sentencias por abusos sexuales; 155 por delitos de violación; 27 por homicidio; y 5 por parricidio.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán ha defendido el proyecto manifestando que «no persigue impunidad, sino la humanización del castigo penal», particularmente de aquellos delincuentes con enfermedades terminales, para que puedan enfrentar una «muerte digna» en sus casas.

