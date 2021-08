Mal de altura: La problemática de los edificios que afecta a los habitantes de San Miguel

Por Diego Bahamondes, Diego Castillo y Cristóbal Espinoza

En los últimos años, los vecinos de San Miguel han manifestado disconformidad con el gran aumento de edificios que ha presentado la comuna. Los principales personas afectados con este notorio incremento inmobiliario han sido los adultos mayores que habitan en casas desde antes de la enorme concentración de viviendas verticales.

La problemática de edificios que se ha desarrollado en este sector de la capital ha ido creciendo en los últimos 10 años. Antiguamente en los barrios del sector no existía la gran cantidad de viviendas en altura que existe en la actualidad, y en relación a esto, en el pasado los adultos mayores no tenían que lidiar con maquinarias pesadas, construcciones colosales y conglomerados abundantes cerca de sus hogares.

Este avance inmobiliario ha traído consigo nuevos obstáculos y preocupaciones para la vida de una persona mayor. Este desorden a la tranquilidad no existía en generaciones anteriores, en vista de que en décadas remotas, los niños (hoy adultos y/o adultos mayores) tenían la costumbre de salir a jugar diversos deportes, al igual que los juegos típicos tales como la escondida o el pillarse en la calle. Este tipo de entretenimiento fue desapareciendo por los monstruos de la construcción que se aprovecharon de la mala regulación que ha existido desde el comienzo del siglo XXI.

Para ser precisos, los espacios de la comuna se han convertido en torres de 25 a 35 pisos, las cuales generan diversos inconvenientes, llegando a tener una gran pérdida a la privacidad de las personas que residen en viviendas más pequeñas.

Asimismo, por razones de altura, estas construcciones obstruyen los rayos de sol, impiden visualizar los diversos paisajes a los cuales los dueños de casas estuvieron acostumbrados. Se ha perdido el espacio de las calles donde el hormigón ha logrado una dominación por sobre las áreas verdes.

Repercusiones en la vida del adulto mayor

Por encima de los problemas mencionados anteriormente, se encuentran otras consecuencias graves que causan estragos en el modo de vida de los adultos mayores. La existencia de edificaciones a gran escala instaladas en diferentes puntos de la comuna provoca efectos negativos en las casas colindantes, desde los bienes naturales necesarios en un hogar, hasta la seguridad y protección fundamentales para la persona de avanzada edad.

Según testimonios de adultos mayores sanmiguelinos, los principales problemas que ha generado la masificación de los edificios con gran altura son los siguientes:

Bajo flujo de agua en las casas

El elemento más esencial para el funcionamiento de los seres humanos, así como para el medio ambiente y seres vivos del planeta es el agua, sin embargo, gran cantidad de personas que residen en casas de San Miguel se han visto afectadas por el bajo flujo de este recurso natural. Uno de los orígenes de este inconveniente se genera por la construcción de los departamentos que existen a su alrededor, específicamente en el sector de Ciudad del Niño.

La señora María Angélica “Keka” Tapia, pobladora de San Miguel desde hace más de 60 años, manifiesta a viva voz su disconformidad frente a la llegada de las “torres” a la comuna: ”Todo era tranquilidad, todo era calma. Ahora con estas torres, que son seis torres de quince pisos cada una y que están casi en la esquina de mi casa, no tenemos agua para bañarnos; ha bajado mucho la presión del agua”.

Asimismo su vecina, Jaqueline Vera, argumenta que “el consumo de agua ya no es el mismo, porque la presión es muy baja y hay que buscar horarios o muy temprano o muy en la noche para poder ducharse. Durante la tarde es horrible la poca cantidad de agua que sale”.

Esta dificultad no solo genera inconvenientes a la hora de la higiene personal, que es un tema importante sobre todo en estos tiempos de crisis sanitaria producto de la Covid-19, sino que crea contratiempos a la hora de la limpieza del hogar, elaborar el alimento, además de mantener la vida de las áreas verdes del domicilio y de la comuna.

Con respecto a este último tema, la iniciativa Un Parque para Ciudad del Niño en su página web (www.parqueparaciudaddelnino.cl), expresa que la creación de los edificios de altura, “no refleja un verdadero beneficio para la comunidad en la cual se emplazan, además estos proyectos siguen llenando de hormigón nuestros espacios, destruyendo las pocas áreas verdes que existen en el lugar, así como también destruyen el patrimonio cultural e histórico de nuestra comuna, como lo es el sector de Ciudad del Niño y las escuelas que aún existen en las instalaciones”.

Densidad y congestión vehicular

En el Informe I de Plan de Desarrollo Comunal de San Miguel 2019-2024, se expresa que este sector de Santiago “presenta las características de comuna residencial, con una gran diversidad de servicios (comercios, bancos) y equipamientos públicos (salud y educación), con una vasta oferta en transporte público debido a la presencia de cinco estaciones de Metro. Actualmente, la comuna se beneficia de un desarrollo inmobiliario especialmente intenso y dinámico, debido a su buena ubicación y cobertura en servicios y equipamientos”.

Bajo el contexto expresado en el documento de Diagnóstico Comunal mencionado anteriormente, otra contrariedad producida por “tener características de una comuna residencial” y tener un proceso de verticalización es la concentración de población, lo que se traduce en una mayor cantidad de vehículos motorizados en las vías, así como también los diversos colapsos que se producen por la aglomeración de personas en las estaciones del Metro de Santiago que atraviesan San Miguel.

El ex jefe comunal, Luis Sanhueza, a inicios del 2021 expresó su inquietud en relación a la pandemia y el apiñamiento que se desencadena en el sistema de transporte público. Dentro de un documento legal en donde se presentó un recurso de protección contra Metro de Santiago, el ex alcalde confirmó que “la Línea 2, que cruza San Miguel, es la tercera con más viajeros en la red”. Las principales estaciones aludidas son: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño, a estas se adicionan, Biobío y Franklin pertenecientes a la Línea 6.

A la vez, se le suma que existe un alto número de medios de transporte en las calles, lo que genera molestia en el vivir de los sanmiguelinos, debido a que produce extensas congestiones vehiculares, como lo especifica la Sra. Jaqueline Vera: “Hay muchos vehículos, yo vivo acá en Bermann, estoy con el tráfico de Santa Rosa hacia Gran Avenida y acá los vehículos doblan contra el tráfico, porque se forma un taco tan grande en San Petersburgo llegando a Av. Lo Ovalle que los conductores intentan evitarlo”.

A este problema se le añade las personas dueñas de vehículos que no poseen estacionamientos propios dentro de los condominios y que aparcan en diferentes puntos de la calle, hostigando a los propietarios de casas. La Sra. “Keka” Tapia, comenta que “las calles están llenas, se la tomaron como estacionamiento, uno sale de la casa y los autos están en la misma puerta”.

Inconvenientes eléctricos

Una gran repercusión a causa del auge de los edificios es el consumo eléctrico de los vecinos, instrumento esencial en la calidad de la vida humana. Manifiestan que la densidad de la corriente tiene cambios bruscos de energía, además se producen cortes repentinos sin encontrar ninguna explicación. Así lo argumenta una vecina que reside en el sector de Lo Ovalle: “El consumo eléctrico tiene problemas, hay días en que se corta la luz, baja la intensidad a la mitad y esto nos afecta”.

Los pobladores de San Miguel se encuentran fastidiados, en vista de que se perjudica en gran escala su calidad de vida, y este tipo de situaciones genera pensamientos e ideas que conllevan el traslado de la comuna, a causa de que el municipio no ha presentado soluciones a lo largo de los años.

Reales culpables para los vecinos

La vecina Jacqueline Vera, molesta por la situación comunal, manifiesta que la solución para acabar con estas prácticas es “reunirnos y hacer bulla, hacernos notar para evitar que se sigan construyendo la enormidad de edificios que se están construyendo en esta comuna, porque de verdad ya es demasiado”, dando cuenta así que la única manera que se preste atención a los ciudadanos es saliendo a las calles y manifestarse contra las torres.

También, plantea como propuesta que se deben crear edificios de diez pisos de altura como el plan regulador lo plantea para personas de la comuna. A la vez la vecina expresa su percepción en relación a las construcciones: “Según mi impresión es que siempre hay dinero por debajo”. Asimismo, la Sra. María Angélica Tapia piensa que hay “mano negra”, en relación al auge de los edificios, llegando a plantear que parece que no tienen las agallas de ponerle un freno a esto: “No son capaces de poner límites”.

Proyectos inmobiliarios cuestionables

Uno de las problemáticas más graves en lo que a proyectos inmobiliarios se refiere está en la calle San Petersburgo con Sebastopol, donde se construyeron diez torres en el sector que antiguamente era la ex Ciudad del Niño, lugar que desde el año 1943 funcionó como una gran casa de acogida para niños y adolescentes que vivieron condiciones irregulares, así como también jóvenes que no eran integrados en sus familias por el nivel de pobreza de la época. En ese terreno es donde hoy está la inmobiliaria de la constructora Maestra que construirá 23 torres, donde cada una tendrá entre 15 a 23 pisos, algo que generará un aumento del índice de población saturando aún más las calles, locomoción y espacios comunes de los alrededores.

Otro de los proyectos que afectarán a la comuna es el de la inmobiliaria Manantial Limitada, que consiste en tres torres, de las cuales dos serán de 16 pisos y la última de 13 pisos. La cantidad proyectada de construcción es de 483 departamentos y 427 estacionamientos. Tomando la proporción de cantidad -familia promedio- (cuatro personas por hogar) sería un total de 1932 habitantes, lo que causaría un impacto gigantesco a la vida cotidiana de un barrio residencial.

En base a esto, la Sra. “Keka” manifiesta que “se debe respetar la cantidad de personas que pueden vivir en un terreno, eso se llama densidad. Porque las personas no son animales, no tienen espacios y no pueden vivir hacinados, pero parece que a las inmobiliarias no les importa la gente, solo les interesa ganar dinero”.

El proyecto inmobiliario de las tres torres está ubicado en la calle Alcalde Carlos Valdovinos N°1438, la finalización de la construcción es en el año 2023. El 10 de octubre del 2020 la inmobiliaria Manantial Limitada realizó una declaración de impacto ambiental en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y a pesar de que estas instancias son públicas y cualquier organismo puede presentar certificados, firmas o nuevos informes de impactos sobre estos proyectos para oponerse, la Municipalidad de San Miguel, al igual que con la mayoría de los planes de edificación, guardó silencio, pese a que esto genera gran costo para los sanmiguelinos.

El ex alcalde de San Miguel, militante de Renovación Nacional (RN), junto con su director de obras municipales Javier Lopez Orrego, aprobó el proyecto de las tres nuevas torres, el 26 de noviembre de 2015, un día antes de que el antiguo plan regulador se congelara luego de una votación del concejo municipal. En el año 2017 siguieron aprobando los requisitos a la misma inmobiliaria para demoler y comenzar la primera etapa.

Los habitantes del sector se han organizado con la junta de vecinos aledaña a la nueva construcción para seguir los pasos legales, el cual se iniciaría con la presentación de un recurso de invalidez por la calificación ambiental. Si este recurso es rechazado deberán presentar una apelación al Segundo Tribunal Ambiental. Según el artículo 17 N°8 de la Ley 20.600, esto deberá ser 30 días posterior a la denegación del recurso, y a su vez, se puede presentar un recurso de protección para impedir por un par de meses la habilitación de permisos.

La diputada Gael Yeomans del partido de Convergencia Social, manifiesta que “el haber dejado el crecimiento de la comuna al lucro, ha causado que el territorio tenga problemas de tránsito, medio ambiente y de privacidad”, problemáticas que son cotidianas para los vecinos.

La parlamentaria confirma que “el problema es que no existe un plan regulador donde se escuche la voz de las y los vecinos, donde sean considerados, sino más bien esta regulación es por la especulación de un grupo empresarial“. Ante la falta de normativas para la edificación, la abogada señala que “los planes reguladores deben estar por la opción de una vivienda para todos, pero sin dañar la calidad de vida de las y los vecinos que llevan años ahí”.

Beneficios del nuevo plan regulador

El plan regulador que actúa hoy tiene mayores requisitos a la hora de edificar, partiendo de la base que no se puede construir en cualquier lugar. Existe la normativa de dividir la comuna haciendo que solo el 35% de zonas puedan tener edificios de hasta 10 pisos y el 65% menos de 10 pisos, con aumento de estacionamientos no solo para autos sino también contemplando las bicicletas, por hogar. En el marco de la protección del medio ambiente y el aumento de áreas verdes, es que se indica la ampliación de parques y plazas en alrededor de 4.8 hectáreas, incluyendo los nuevos proyectos de La Montura y el Parque Atacama.

En la misma línea el plan regulador ahora reconoce sectores e inmuebles de resguardo y de reconocimiento patrimonial, para poder entregar fondos de reparación y también poner mayores trabas a la hora de intervenirlos. Entre ellos están las Bodegas Concha y Toro, el Museo a Cielo Abierto que tiene 64 murales y edificios del Liceo A-91 Ciudad del Niño, entre otros lugares.

Reales culpables del aumento de edificios para las autoridades

Si bien la comuna de San Miguel está sobrepoblada nos lleva a la interrogante del por qué se encuentra en esta situación. Para la alcaldesa, Erika Martínez, todo se debe a una mala gestión de planos reguladores: “En San Miguel hace un tiempo atrás no existían los planes reguladores en la comuna, comenzó desde el año 2016, previo al plan regulador no había ninguna mitigación en cuanto a los edificios y por eso se encuentra la comuna en esta situación actualmente“.

La alcaldesa apunta además a las constructoras Maestra e Icafal, con un tono de impotencia, como otras de las grandes culpables de la situación. Debido a esto, tampoco se puede permitir la creación de viviendas sociales puesto que el terreno en San Miguel es muy caro y al ser muy caro hace imposible la creación de ellas. Tampoco hay políticas públicas para promoverlas.

La concejala Carla Santana Bustamante, también apunta a las empresas, afirmando que se favorece a las que consiguieron un permiso previo al 2020, dando como ejemplo un proyecto que se está construyendo en San Ignacio con Barcelona y que dispondría de muchos departamentos a futuro, siendo responsable Manantial Ltda. Contaría con 483 departamentos y es una de las constructoras de los grupos de empresarios que se vio beneficiada y que ha traído graves consecuencias a la comuna.

Para el concejal Andrés Dibán todo parte desde el mandato del ex alcalde Ramírez entre los años 2000 y 2004, comentando que se discutió la necesidad de repoblar San Miguel y densificar atendiendo a que, si bien la comuna territorialmente no es la más grande de la zona centro sur, sí había una cantidad menor de habitantes en relación a la capacidad que entregaba el territorio. Además, afirma que “el plan regulador entre el 2004 para el 2005 rigió en San Miguel hasta el año 2016, casi 12 años, era un plan regulador que no tenía un límite de altura ni en construcciones que estuvieran al centro del territorio ni en las periferias”.

Dibán enfatiza en que uno de los principales causantes de la situación de la mala gestión de planes reguladores es el mandato del ex alcalde Ramírez, comentando con un tono melancólico y con una vista atrás de su comuna, que “pasamos de 76 mil habitantes el 2004 llegando al 2016 con una cifra cercana a los 107 mil, 30 mil habitantes en menos de 15 años, una cifra altísima”.

Respuesta de la Municipalidad año 2020

Frente a los reclamos y denuncias realizados por vecinas y vecinos de los proyectos inmobiliarios San Petersburgo 6351, María Auxiliadora 721 y Santa Rosa 2, la Municipalidad de San Miguel señaló a través de un comunicado oficial que se ha constatado ruidos molestos, incivilidades y situaciones que afectan la convivencia de vecinas y vecinos, donde se ha pasado a llevar la regulación interna de estos condominios, por parte de los propios habitantes de los departamentos.

Frente a estas circunstancias, el alcalde Luis Sanhueza Bravo solicitó la conformación de una mesa de trabajo con Inmobiliaria Maestra, con la finalidad de mitigar los problemas de seguridad en los condominios afectados. La primera reunión se realizó el 4 de diciembre de 2019. En las sucesivas reuniones se logró comprometer a la inmobiliaria Maestra a la instalación, en San Petersburgo, de una cámara de amplia gama, conectada con la Central de Cámaras para supervisión directa del municipio, además de revisar sus reglamentos internos, control de habitantes por departamento arrendado y demarcaciones.

En cuanto a la posibilidad de mejorar la iluminación peatonal y su funcionamiento, la Dirección de Obras Municipales se encuentra evaluando su reforzamiento. El alcalde instruyó analizar y ejecutar acciones judiciales que permitan defender los derechos fundamentales de las sanmiguelinas y sanmiguelinos como son: salud, educación, seguridad, desplazamiento y áreas verdes, que se han visto afectados por incivilidades que merman la calidad de vida de la comunidad.

A su vez, la fiscalización del comercio ambulante se realizará con mayor frecuencia por parte de inspectores municipales, algunos de ellos en conjunto con Carabineros de Chile. También se ha solicitado la realización de operativos policiales respecto a las conductas delictivas denunciadas, especialmente las relacionadas al microtráfico.

Finalmente, la Municipalidad de San Miguel “asume su compromiso de actuar como mediador entre los habitantes de los condominios afectados y la Inmobiliaria a fin de dar soluciones de fondo a estas problemáticas y ofrecer todo el apoyo jurídico requerido para que vecinas y vecinos logren solucionar estas dificultades, incluyendo charlas de orientación en materias de reglamento de copropiedad y sus derechos, y también relacionados con temas de prevención y seguridad“.

Conclusiones de la investigación

Frente a la problemática presentada se puede visualizar que el tema de edificaciones de gran altura es un constante problema para los vecinos de San Miguel, con especial énfasis para los adultos mayores. El crecimiento de verticalidad en la comuna ha generado problemas para los dueños de casas, debido a que se presentan diversos e interminables inconvenientes. Asimismo, se incrementan las aglomeraciones en las calles, especialmente en el transporte público, generando inseguridad y en esta época mayor posibilidad de contagio por Covid-19.

Los adultos mayores, además de los vecinos más jóvenes de la comuna, se han organizado para reclamar por los nuevos proyectos inmobiliarios, y a este reclamo se suma la irregularidad que existe entre el plan regulador antiguo y el nuevo. Con el pasar de los años aún no hay solución alguna. El mandato de Ramírez intentó realizar un cambio pero los resultados siguen siendo los mismos. La comunidad aún está a la espera de lo que se realizará en la alcaldía de Erika Martínez con nuevas propuestas para abordar la problemática.