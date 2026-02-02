Ministra Vallejo tras crecimiento del Imacec: «Estamos lejos de una emergencia o de un país que se cae a pedazos»

«Vamos a entregar un país mejor que como lo recibimos», afirmó este lunes 2/2 la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, refutando así -con cifras en mano- el discurso catastrofista enarbolado por los actores políticos de derecha que insisten en que Chile «vive una emergencia».

En un punto de prensa, la secretaria de Estado destacó que en el país «mejoró la productividad después de 10 años de estancamiento. Esto fue algo que destacaron incluso las notas de prensa económica porque Chile no tenía mejoras en productividad al menos desde el 2011 y ya llevamos 2 años consecutivos mejorando la productividad, durante este periodo de Gobierno».

«Eso habla de que hay una economía que no solamente crece sino que es más productiva y tenemos que seguir en esa senda», añadió la ministra vocera.

Asimismo, continuó Vallejo, «avanzamos en la Estrategia Nacional del Litio en el área productiva, bajó además el desempleo a 8% y estamos cerca de los 700 mil nuevos empleos como comprometimos durante nuestro periodo de Gobierno. Ese fue un compromiso del Presidente Gabriel Boric y vamos derechito en esa dirección a alcanzar esa meta», resaltó.

También, recordó la ministra, «redujimos la pobreza a mínimos históricos. Logramos además que ENAP tuviera un excelente desempeño, la economía creció más de lo esperado, con récord de exportaciones e inversión extranjera, y la deuda pública tuvo el menor crecimiento en casi 20 años gracias a una gestión fiscal responsable, y por último la inflación va a llegar al 3%».

«En síntesis vamos a haber mejorado en todas las dimensiones de la economía del país, vamos a entregar una situación económica al próximo gobierno como nos hubiera gustado a nosotros recibirla, en muchísimos indicadores», puntualizó.

«Estamos lejos de una emergencia o de un país que se cae a pedazos. Chile es un país que está avanzando a paso firme en materia de productividad, crecimiento económico, generación de empleos formales, en exportaciones, de inversiones, disminución de la pobreza, en estrategias de desarrollo», concluyó la vocera de Gobierno.

