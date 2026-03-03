«Modo Aula»: Especialistas advierten sobre posibles síntomas de abstinencia digital en escolares 

Marzo marca el regreso a clases y este año llega con un cambio significativo en las salas de todo el país: la entrada en vigencia de la modificación a la Ley 21.801 General de Educación (LGE), que prohíbe el uso de celulares durante la jornada escolar.

La medida, conocida como «Modo Aula», busca fortalecer la concentración, la convivencia y el aprendizaje, abriendo de paso un debate sobre sus posibles efectos en estudiantes que están acostumbrados a estar conectados a sus teléfonos de forma permanente.

Al respecto, el académico del Departamento de Psicología y coordinador del Centro de Atención Psicológica y Salud Integral (CAPSI) de la U. de La Serena, Néstor González, explicó que «la reducción brusca del uso del celular en el contexto escolar puede generar en niños y adolescentes una serie de efectos psicológicos y conductuales, especialmente en aquellos con uso problemático o patrones cercanos a la adicción conductual al smartphone».

González, que también es psicoterapeuta en trastornos del ánimo, detalló que «la literatura científica describe estos efectos como síntomas de abstinencia digital o withdrawal, similares, aunque menos intensos, a los de otras adicciones conductuales».

Entre los efectos psicológicos y conductuales más frecuentes están «irritabilidad, frustración o enojo (especialmente en las primeras horas o días); ansiedad o inquietud motora (sensación de ‘vacío’, nerviosismo o incapacidad para estar quietos); y dificultad para concentrarse, ya que paradojalmente, muchos niños y adolescentes reportan peor atención en clases precisamente cuando se les quita el celular, porque su sistema dopaminérgico está ‘buscando’ la recompensa rápida que ya no llega», indicó el académico.

Asimismo, otros síntomas son «aburrimiento intenso o ansia por el dispositivo; pensamientos recurrentes sobre el celular, revisar el bolsillo o la mochila de forma automática; sensación de vibración fantasma; baja tolerancia a la frustración; aislamiento social o retraimiento, porque no saben cómo manejar la interacción cara a cara sin el celular; alteraciones del estado de ánimo; mayor negatividad y síntomas depresivos transitorios o apatía en los primeros días/semanas».

En este punto, el profesor Néstor González hizo hincapié en que la intensidad de estos síntomas «dependen de varios factores, tales como el grado previo de uso problemático, ya que quienes ya tenían patrones adictivos sufren más; la edad, porque preadolescentes y adolescentes tempranos suelen mostrar reacciones más emocionales; y la velocidad de la reducción: cuanto más brusca es, más probable el malestar agudo», enfatizó.

Por último, el experto de la U. de La Serena planteó que «a mediano plazo (semanas), la mayoría experimenta mejora en atención sostenida, sueño y regulación emocional, pero el peak de malestar suele ocurrir en los primeros 3–10 días».

¿En qué consiste la ley?

La prohibición y regulación de dispositivos móviles en las salas de clases se aplica en todos los niveles de educación: parvularia, básica y media, y rige para todos los integrantes de la comunidad educativa durante actividades curriculares.

Se incluyen en la prohibición, además de los teléfonos celulares, todos aquellos dispositivos que permitan telecomunicación o acceso a internet, excepto aquellos institucionales destinados al uso pedagógico.

Para mayores informaciones sobre esta nueva legislación, se puede visitar la web de Modo Aula, habilitada por el Ministerio de Educación.

El Ciudadano