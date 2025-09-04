Rostro de TVN Montserrat Álvarez, no regresa al matinal después de entrevista a MEO

En medio de un ciclo de entrevistas presidenciales, la periodista y rostro del Buenos Días a Todos de TVN, lanzó duros calificativos al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. Más que una entrevista pareció una encerrona de una periodista con una posición política.

«Candidato o influencer», dijo la periodista. «Candidato a Presidente de la República» le aclaró el presidenciable pese a la insistencia de la comunicadora .

La entrevista se salió de las manos en varias oportunidades y se sintió la incomodidad. Algo que no había ocurrido en una tendenciosa entrevista que la misma periodista había protagonizado días antes con la candidata de derecha Evelyn Matthei.

Lo cierto es que Montserrat Álvarez no regresó al matinal y dicen que podría estar varios días fuera de pantallas a raíz de su polémica entrevista al candidato presidencial y que habría sido objeto de decenas de denuncias ante el CNTV. En tanto, TVN bajó de YouTube la entrevista.



